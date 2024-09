Piłka nożna. Kosta Runjaić podbija Serie A

Fot. Ryszard Pakieser

Kosta Runjaić fantastycznie rozpoczął swoja przygodę z włoską Serie A. Były trener Pogoni Szczecin i Legii Warszawa po czterech meczach ma na koncie 10 punktów i wyprowadził właśnie swój nowy zespól Udinese Calcio na fotel lidera włoskiej ligi.

Kosta Runjaić zapisał się w historii Pogoni złotymi zgłoskami. Pracę w Pogoni Szczecin rozpoczął w listopadzie 2017 roku i pracował tu przez blisko 5 lat. W pierwszym sezonie objął drużynę zajmującą ostatnie miejsce w tabeli po 15 kolejkach. Utrzymał portowców w ekstraklasie, kończąc sezon na 11 miejscu. W kolejnych rozgrywkach szczecinianie rok po roku poprawiali swoją końcową lokatę. W 2021 i 2022 roku Runjaić doprowadził Pogoń do brązowych medali. W marcu 2022 ogłosił odejście z Pogoni po zakończeniu sezonu. Potem pracował w Warszawie. Z Legia sięgnął po wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar. Prowadzona przez niego Legia po raz pierwszy w historii awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA i awansował do fazy play-off tych rozgrywek. 9 kwietnia przestał pełnić obowiązki trenera Legii, a już dwa miesiące później związał się dwuletnim kontraktem z włoskim Udinese.

Sezon w Serie A rozpoczął od mocnego wejścia. Po remisie w swoim debiucie z Bolgną 1:1, wygrał trzy kolejne spotkania. Zwycięstwa z Lazio (2:1) i Como (1:0) przyćmiło poniedziałkowe z Parmą. Do przerwy to beniaminek Serie A prowadził 2:0, ale bohaterem ekipy z Udine okazał się Florian Thauvin, który w 68. minucie wyrównał stan meczu, a blisko dziesięć minut później zdobył zwycięską bramkę. We wszystkich tych meczach grał ściągnięty latem z Lecha Poznań szwedzki pomocnik Jesper Karlstroem.

Udinese jest liderem Serie A i wyprzedza o punkt Napoli. W niedzielę drużyna trener Runjaicia zagra na wyjeździe z AS Roma. (woj)