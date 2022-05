Piłka nożna. Srebro czy brąz portowców?

W sobotę o godz. 17.30, dokładnie o tej samej porze, na 9 stadionach rozpoczną się mecze ostatniej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, a na Twardowskiego walcząca o wicemistrzostwo Pogoń Szczecin podejmie zdegradowaną już Termalicę Bruk-Bet Nieciecza.

Niemal wszystkie rozstrzygnięcia zapadły już wcześniej. Mistrzem Polski został Lech Poznań, a w Lidze Konferencji Europy wystąpią: Pogoń, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk. Przesądzona też została degradacja trzech klubów: Termaliki, Górnika Łęczna i Wisły Kraków. Nierozstrzygnięta jest jedynie sprawa wicemistrzostwa Polski i III miejsca w tabeli, a o srebrny medal w sobotę korespondencyjny pojedynek toczyć będą portowcy z Rakowem. Aby szczecinianie zostali wicemistrzami kraju, muszą zostać spełnione dwa warunki: Pogoń musi pokonać Termalicę, a Raków powinien przegrać u siebie z Lechią. Czy tak się stanie? O tym dowiemy się w sobotni wieczór.

W ostatnim pojedynku sezonu 2021/22 w Pogoni z powodu kartek nie wystąpią Sebastian Kowalczyk (czwarte żółtko z Lechią) i Jakub Bursztyn (w Gdańsku za zachowanie na ławce rezerwowych 2 żółte kartoniki i w efekcie czerwony), a z przyczyn zdrowotnych zabraknie co najmniej dwóch piłkarzy: kontuzjowanego od dłuższego czasu Alexandra Gorgona oraz mającego od blisko miesiąca problemy z kolanem Rafała Kurzawy. W Termalice z powodu kartek nie zagra Tomas Poznar, a w związku z kontuzjami nie wystąpią Artem Polarus i Paweł Żyra, a także były portowiec Zvonimir Kožulj.

W sobotni wieczór po ostatnim gwizdku sędziego Pogoń podziękuje za grę zawodnikom, którzy po sezonie opuszczą Szczecin, a będzie ich prawdopodobnie aż pięciu. Przypomnijmy, że skończyły się lub dobiegają końca kontrakty 9 zawodników: Huberta Matyni, Jakuba Bursztyna, Igora Łasickiego, Kóstasa Triantafyllópoulosa, Kamila Drygasa, Piotra Parzyszka, Arona Stasiaka, Marcela Wędrychowskiego (wypożyczony do Górnika Łęczna) i Huberta Turskiego (wypożyczony do Chrobrego Głogów). Pojawiały się też głosy o transferze jedynego reprezentanta Polski seniorów Kamila Grosickiego (oferty z Francji), a także o odejściu Sebastiana Kowalczyka (Hertha Berlin) i Michała Kucharczyka (powrót po latach do Legii Warszawa).

Następnie uhonorowany przez zarząd za blisko 5-letnią współpracę zostanie odchodzący do Legii Warszawa trener Kosta Runjaić. Około kwadrans po zakończeniu meczu odbędzie się ceremonia medalowa, podczas której piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego oraz zarządzający klubem, odbiorą srebrne lub brązowe krążki, które wręczą przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej.

34. kolejka

SOBOTA

POGOŃ - Termalica 17.30

Lech - Zagłębie 17.30

Legia - Cracovia 17.30

Piast - Radomiak 17.30

Raków - Lechia 17.30

Śląsk - Górnik Z. 17.30

Wisła K. - Warta 17.30

Wisła P. - Stal 17.30

Górnik Ł. - Jagiellonia 17.30

Tabela po 33 kolejkach

1. Lech Poznań 71 65-23 21 8 4

2. Raków Częstochowa 66 57-30 19 9 5

3. POGOŃ Szczecin 64 61-29 18 10 5

4. Lechia Gdańsk 57 52-36 16 9 8

5. Piast Gliwice 53 44-36 15 8 10

6. Radomiak Radom 47 41-39 11 14 8

7. Cracovia Kraków 46 40-39 12 10 11

8. Wisła Płock 45 45-51 14 3 16

9. Górnik Zabrze 44 51-52 12 8 13

10. Legia Warszawa 40 43-48 12 4 17

11. Warta Poznań 39 34-38 10 9 14

12. Zagłębie Lubin 38 42-57 11 5 17

13. Stal Mielec 37 39-49 9 10 14

14. Jagiellonia Białystok 37 38-50 8 13 12

15. Śląsk Wrocław 35 39-48 7 14 12

16. Wisła Kraków 31 37-53 7 10 16

17. Termalica Nieciecza 31 34-54 7 10 16

18. Górnik Łęczna 28 29-59 6 10 17