Piłka nożna. Klęska Pogoni z Lechem

Mecz z trybun oglądał nowy selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Choć znał już decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej, że nasza reprezentacja w związku z agresją na Ukrainę nie rozegra meczu barażowego z Rosja, przyglądał się postawie kandydatów do kadry. Swojej szansy z pewnością nie wykorzystał Kowalczyk, zmieniony już w połowie meczu. Nie błyszczał też Grosicki, a dwójkę szczecińskich kandydatów do gry w reprezentacji przyćmił udanym występem Kamiński z Lecha.

Na drugą połowę Pogoń wybiegła z dwoma nowymi piłkarzami w składzie i eksperymentalnym ustawieniem. Na boisku pojawili się Silva i Biczachczjan,a do ataku przesunięty został...Kucharczyk. Nie przyniosło to jednak zmiany obrazu gry, ani nie dało Pogoni nowej energii w akcjach ofensywnych. Druga połowa przebiegała wyraźnie pod dyktando gości. Już na początku tej części po akcji Kamińskiego pierwszy celny strzał na bramkę oddał Velde. Świetnie interweniował Stipica, który rozgrywał w sobotę 90 z rzędu mecz ligowy w bramce Pogoni.

Po bramką Pogoni groźnie zrobiło się już w pierwszej akcji meczu. Prostopadłe podanie do szarżującego Amarala uprzedził jednak wybiegający z bramki Stipica. Pierwszy kwadrans przebiegał pod dyktando Lecha, ale po 15 minutach sygnał do zmiany wydarzeniom na boisku dał strzałem z dystansu Kucharczyk. Chwilę później akcję prawą stroną zakończył dośrodkowaniem na pole karne Bartkowski, ale piłki nie sięgnął Zahović. Lech po chwili ponownie ponownie zagroził bramce Pogoni po błędzie Triantafyllopoulosa, ale goście nie wykorzystali okazji i kontrę wyprowadzili gospodarze. Akcja Grosickiego z Kowalczykiem sporo namieszała na polu karnym Lecha, ale w gąszczu nóg Zahović nie zdołał oddać strzału. Pierwsza połowa nie byłą widowiskowa. Pogoń oddała trzy, ale Lech dwa strzały. Oba zespoły miały też po jednym rzucie rożnym.

Komentarze

11 meczów 2022-02-26 19:26:01 To wizerunkowa katastrofa Pogoni, ale jeszcze nie straciła szansy na mistrzostwo. Tak jak nie wygrywa się wyborów w Polsce w jednym studiu TVN, tylko w Końskiem i innych małych miejscowościach, tak Pogoń nie przegrała swojej szansy jednym meczem. Jeszcze 11 kolejek do końca i wszyscy, także Lech, będą tracili punkty. Ale jeżeli Portowcy nie wygrają w piątek z Radomiakiem, to będzie oznaczało głębszy kryzys i koniec marzeń o mistrzostwie.

Kompromitacja 2022-02-26 19:22:00 Kompromitacja Pogoni. Jedenastu nieudolnych facetów nie potrafiło rozegrać nawet jednej akcji. Linia pomocy nie istniała. Tylko jeden celny strzał w meczu. Lech był o dwie klasy lepszym zespołem. Ośmieszył Pogoń. Brak Zecha to dwa stracone gole z najbliższej odległości. Bez niego nie ma obrony. Lech się wzmocnił zimą , a Pogoń nie. Widzimy efekty. Ależ wstyd. W piątek z Radomiakiem. Znowu bez Zecha ? Jeśli tak , to ile stracimy goli ?

poznaniak 2022-02-26 19:03:08 Pozdrowienia z Poznania. Chwała Kolejarzom, Chwała Lechowi. Lech Mistrzem Polski.

0:3 2022-02-26 18:53:12 Tacy połowa pseudokibole. Pogoń przegrała nie pierwszy i ostatni raz. Sprawa mistrza nadal nierozstrzygnięta. Należy walczyć dalej, gdyż mistrza nie zdobywa sie w konfrontacji z najlepszymi ale ze środkiem i dołem tabeli. To ciągle dwa punkty do tyłu, ale Raków blisko. Walka będzie do końca i pora pozbierać się i w kolejnym meczu walczyć o 3 punkty. Porażki są wkalkulowane w życie piłkarza i życie kibica. Ameryki (tfu) nie odkryłem :-)

Gościówa 2022-02-26 18:34:12 Miejscowi kibole tak się w autobusie wydzierali, a tu patrzcie bęcki u siebie dostali.

Edek 2022-02-26 18:02:44 Pogoń nie ma mentalu i harakteru zwycięstwa!!

laik 2022-02-26 18:02:32 No to czas dołączyć do miejsca najlepszych LEGII WARSZAWA.No a tak na powa... to 4-6.Będzie dobre.Byłó się tak puszyć.Balonik pękł piórka odleciały/

Gacek 2022-02-26 18:00:07 Jak widać piłkarzowi nie pomogła staranna wyfikowana fryzura ani tatuaże nie dodały mocy. Pot na treningach i użycie mózgu do myślenia taktycznego to jest istota nowoczesnego futbolu. Nie stylistka i tatuażysta

Ypa 2022-02-26 17:57:41 Koniec snów o potędze. Najpierw trzeba nauczyć się elementarza

fifa to gnoje 2022-02-26 17:53:02 Gdyby te cioty z fify i uefy miała jaja to by zorganizowały turniej 3 narodów czechy , szwecja , polska i zwycięzca jedzie na turniej .ale te cioty wolą patrzeć na ruskie pieniądze.Każdy co ma sumienie wie że narod rosyjski musi ponieśc konsekwencje ataku i być odcięci od rywalizacji międzynarodowej a le działacze piłkarskscy maja to gdzieś, liczy się tylko gazprom.

xxx 2022-02-26 17:42:34 Nie wiem po co ściągał Kowalczyka czym rozsypał środek pola. Do tego Grosik bardzo slabo, za Grosika powinien grać Kurzawa. Z zahovica powinien wejść Parzyszek. A Wahan narazie tylko na końcówki jako joker.