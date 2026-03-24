Piłka nożna. Jose Pozo doznał kontuzji na treningu

Jose Pozo cieszy się po zwycięstwie nad kielecką Koroną. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Hiszpański pomocnik Jose Pozo, strzelec dwóch bramek dla ekstraklasowej Pogoni Szczecin w ostatnim zwycięskim meczu z Koroną Kielce 2:1, podczas wtorkowego treningu na Twardowskiego doznał groźnie wyglądającej kontuzji i - jak nas poinformowano w klubie - przechodzi obecnie kompleksowe badania.

Według nieoficjalnych informacji, 30-letni piłkarz, który 15 marca obchodził swoje urodziny, doznał urazu ścięgna Achillesa i do zdiagnozowania pozostaje, jak groźne jest to uszkodzenie. W przypadku nadwyrężenia lub lekkiego naderwania, możliwe jest leczenie zachowawcze, polegające na umieszczeniu na kilka tygodni nogi w szynie gipsowej lub w tzw. ortezie. Gorzej natomiast, gdy doszło do uszkodzenia subtotalnego (naderwanie ponad 80 procent ścięgna) lub całkowitego zerwania. Wtedy konieczny będzie zabieg operacyjny, a później bardzo intensywna rehabilitacja, ale już po pół roku jest możliwość powrotu do gry, jak to było m.in. w przypadku napastnika Legii Warszawa, Kameruńczyka Jean-Pierra Nsame, który latem doznał kontuzji, a wiosną już występuje i prawdopodobnie w Wielkanocny Poniedziałek ujrzymy go w Szczecinie w pojedynku Pogoni z Wojskowymi.

W obecnym sezonie Jose Pozo w barwach Dumy Pomorza rozegrał 20 spotkań, w tym 19 ekstraklasowych i jedno w Pucharze Polski, strzelając 2 gole w ostatnio rozegranym w grodzie Gryfa ligowym pojedynku z Koroną Kielce. W podstawowej jedenastce wychodził 12 razy, a do końca zawodów dotrwał 4-krotnie. Także 4 razy był karany żółtymi kartkami, za co musiał pauzować w jednym spotkaniu. (mij)

