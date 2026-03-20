Piłka nożna. Przed reprezentacyjną przerwą Portowcy w Gdańsku

Natan Ława udanie zadebiutował w poniedziałek z Koroną, więc zobaczymy, czy 16-latek dostanie swoją szansę w Trójmieście. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę o godz. 17.30 - w ostatniej kolejce przed reprezentacyjną przerwą, w której Polscy walczyć będą w barażach o awans na mistrzostwa świata (26 marca z Albanią w Warszawie i ewentualnie 5 dni później na wyjeździe z triumfatorem pary: Ukraina - Szecja) - piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin zmierzą się w Gdańsku z miejscową Lechią i będą chcieli zrewanżować się jej za wrześniową porażkę 3:4 na Twardowskiego.

Po poniedziałkowym zwycięstwie z kielecką Koroną, we wtorek Portowcy przechodzili regenerację oraz odbyli lekki trening, a w środę odpoczywali, zaś w czwartek mieli zajęcia na siłowni i boisku, a w piątek - tylko na boisku.

W gdańskim zespole prowadzonym przez trenera Johna Carvera z urazami zmagają się obecnie dwaj piłkarze: Tomas Bobcek i Camillo Mena, a nikt nie musi pauzować z powodów kartkowych. W naszej drużynie kontuzjowani są Linus Wahlqvist i Rajmund Molnar, a nie całkiem pewny jest stan zdrowia Benjamina Mendyego i Kamila Grosickiego. Na szczęście nikt nie będzie pauzował z powodu kartek, a po karnej przerwie do dyspozycji trenera Thomasa Thomasberga ponownie będą Kellyn Acosta i Hussein Ali, zaś ten drugi został powołany do reprezentacji Iraku na mecz barażowy o awans do mistrzostw świata 2026, który jego kadra rozegra 31 marca w meksykańskim Monterrey ze zwycięzcą zaplanowanego na 26 marca spotkania Boliwii z Surinamem.

Na wyjeździe Pogoń nie przegrała z Lechią od 2019 roku, rozstrzygając na swą korzyść 4 pojedynki i jeden remisując, a w ligowej historii odbyło się 60 meczów, z których Portowcy wygrali 23, zremisowali 17 i przegrali 20, a różnica bramkowa wypadła neutralnie: 69-69. Szczecinianie grali też dwa razy z Lechią/Olimpią Gdańsk, a był to klub powstały w wyniku fuzji ekipy z Trójmiasta z Olimpią Poznań i doznali dwóch porażek, notując różnicę bramek: 0-3. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się trzykrotnie i Portowcy raz przegrali, raz wygrali i raz zremisowali, lecz byli lepsi w rzutach karnych 3:2, a pucharowa różnica bramek jest korzystna dla Szczecinian: 4-3. W dwóch ostatnich pojedynkach Duma Pomorza nie odniosła zwycięstw, w pięciu ostatnich nasi piłkarze strzelali co najmniej jednego gola. Najskuteczniejszymi snajperami Pogoni w bojach z Lechią byli Marek Leśniak i Adam Frączczak, którzy zanotowali po 5 trafień.

Kilka dni temu w granatowo-bordowych barwach zadebiutował 16-letni Natan Ława, syn byłego Portowca Bartosza Ławy, a nasz Czytelnik Przemysław Olewnik przysłał nam ciekawą informację:

„14 lat temu kamera Pogoni nagrała zwykłe zajęcia dla najmłodszych, a na hali pojawił się wtedy ówczesny kapitan drużyny Bartosz Ława, który przyszedł razem z kilkuletnim synem, Natanem. Nie była to jednorazowa wizyta, bo chłopiec uczestniczył w zajęciach już wcześniej. Tym razem jednak towarzyszyła im kamera, która miała pokazać coś więcej niż trening, bo relację ojca z synem i wspólne budowanie pasji do piłki nożnej od najmłodszych lat. Na nagraniu widać dziecko, które po prostu się bawi, biega i śmieje. Obok jest tata, bez presji, bez oczekiwań, tylko wspólny czas i sport...". (mij)



Żegnaj Marian!

W piątek o godz. 13 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbędzie się pogrzeb ŚP Mariana Kielca, legendarnego piłkarza Pogoni i króla strzelców, który odszedł 13 marca, w domu, w gronie najbliższych.

W 26. kolejce grają

PIĄTEK

Piast - Radomiak 18.00

Motor - Zagłębie 20.30

SOBOTA

Cracovia - GKS Katowice 14.45

Lechia - POGOŃ 17.30

Jagiellonia - Wisła 20.15

Korona - Arka 12.15

Lech - Termalica 14.45

Widzew - Górnik 17.30

Legia - Raków 20.15

Tabela po 25 kolejkach

1. Lech Poznań 41 42-36 11 8 6

2. Zagłębie Lubin 41 40-29 11 8 6

3. Jagiellonia Białystok 41 42-32 11 8 6

4. Górnik Zabrze 38 36-32 11 5 9

5. Raków Częstochowa 37 34-32 11 4 10

6. Wisła Płock 36 26-24 9 9 7

7. GKS Katowice 36 35-34 11 3 11

8. POGOŃ Szczecin 34 35-38 10 4 11

9. Motor Lublin 34 34-38 8 10 7

10. Korona Kielce 33 30-29 9 6 10

11. Radomiak Radom 33 41-37 8 9 8

12. Cracovia Kraków 33 30-28 8 9 8

13. Piast Gliwice 32 29-32 9 5 11

14. Lechia Gdańsk 31 49-47 10 6 9

15. Arka Gdynia 30 25-41 8 6 11

16. Legia Warszawa 29 29-30 6 11 8

17. Widzew Łódź 28 31-34 8 4 13

18. Termalica Nieciecza 22 29-44 5 7 13

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

