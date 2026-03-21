Piłka nożna. Po kiepskiej grze zasłużona porażka Pogoni w Gdańsku

Data publikacji: 21 marca 2026 r. 20:01
Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2026 r. 20:25
Natan Ława zagrał bez kompleksów. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

Portowcy wyszli na mecz w Trójmieście w dość zaskakującym ustawieniu i choć pierwsi zaatakowali, to dość szybko stracili gola. Szczecinianie zdołali wyrównać, ale rywale ponownie dość łatwo objęli prowadzenie. Na ostatnie pół godziny trener Granatowo-Bordowych Thomas Thomasberg wprowadził trzech rutyniarzy, a chwilę później dwóch kolejnych, ale nie zdarzył się cud jak w poprzednim pojedynku z Koroną...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: LECHIA Gdańsk - POGOŃ Szczecin 2:1 (1:1); 1:0 Bujar Pllana (11), 1:1 Paul Mukairu (37), 2:1 Tomasz Neugebauer (54).

LECHIA: Alex Paulsen - Bartłomiej Kłudka, Maksym Diaczuk, Bujar Pllana, Matus Vojtko - Tomasz Wójtowicz (65 Dawid Kurminowski), Rifet Kapić, Iwan Żelizko, Tomasz Neugebauer (72 Bohdan Wjunnyk), Aleksandar Cirković (90 Michał Głogowski) - Kacper Sezonienko 

POGOŃ: Valentin Cojocaru - Danijel Loncar (78 Leonardo Koutris), Dimitris Keramitsis, Attila Szalai, Leo Borges - Fredrik Ulvestad, Kellyn Acosta (62 Jose Pozo) - Mads Agger (70 Sam Greenwood), Natan Ława (62 Kamil Grosicki), Paul Mukairu - Filip Cuić (62 Karol Angielski)

Żółta kartka: Vojtko. Sędziował: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 17 642.

W ostatnim ligowym pojedynku przed reprezentacyjną przerwą - po słabej grze, z dziurawą obroną (dobrze spisujący się przed tygodniem Szalai, tym razem popełniał dziecinne błędy) i bez polotu w ofensywie - Duma Pomorza zasłużenie przegrała w morskich derbach z Lechią, a w kwietniu będzie musiała bronić się przed degradacją i aż strach pomyśleć co będzie, gdy przegra dwa najbliższe spotkania, z warszawską Legią oraz Lechem Poznań...

(mij)

Więcej informacji wkrótce, a szczegółowa relacja, z wypowiedziami i statystykami, w poniedziałkowym "Kurierze Szczecińskim"

Komentarze

carpe diem
2026-03-21 20:21:28
Zawiedli obrońcy, a szczególnie Szalai. W 8 min stracił piłkę i Lechia miała „setkę”, a przy stracie drugiego gola został ograny jak trampkarz. Lechia grała często długimi podaniami i stosowała skuteczny pressing, sześciu lechistów przy naszym polu karnym. Pogoń zamiast grać długą piłką do przodu, próbowała ominąć pressing czterema obrońcami. Bez sensu, bo Lechia miała przewagę 6 do 4. Pogoń tradycyjnie pozwoliła grać gospodarzom z ulubionego przez polskie drużyny kontrataku.
carpe diem
2026-03-21 20:14:44
Pogoń jak zwykle zawiodła na wyjeżdzie. Znowu jesteśmy poważnie zagrożeni spadkiem, bo wygrywają nasi sąsiedzi w tabeli. Zostały po cztery mecze u siebie i na wyjeżdzie. Zakładam, że wszystkie wyjazdy przegramy, więc musimy wygrać co najmniej trzy mecze w Szczecinie. Czy damy radę Legii i Lechowi ? Już dwanaście porażek. Czy ta drużyna zasługuje na grę w Ekstraklasie ?
