Piłka nożna. Jeziorak tylko z jednym punktem

Jeziorak (w żółtych koszulkach) wypuścił wygraną... Fot. Sławomir JANICKI

W piłkarskiej Klasie Okręgowej rozegrano 7. kolejkę spotkań, a w Grupie 1 na Osiedlu Kasztanowym Jeziorak Załom zremisował z Prawobrzeżem Świnoujście 2:2, choć wygrywał już 2:0.

Bramki dla gospodarzy zdobyli: Maciej Ciszewski i niedługo po przerwie Dawid Kapczyński. Wydawało się, że Jeziorak wygra to spotkanie, lecz przyjezdni grali do końca. Przy stanie 2:1, drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, obejrzał w zespole Prawobrzeża Dawid Damazyn. Jednak to goście w doliczonym czasie gry zdołali wyrównać, wykorzystując rzut karny, a obie bramki dla nadmorskiej ekipy strzelił Damian Siwiec.

- Dla kibiców było to fajne widowisko - powiedział po spotkaniu Łukasz Kupczyk, trener Prawobrzeża. - Do 60. minuty Jeziorak prowadził grę, ale my też po kontratakach mieliśmy swoje szanse. Od 60. minuty wyglądało to zdecydowanie lepiej. Przy stanie 0:2 przeszliśmy na grę dwójką napastników, a po czerwonej kartce - na trzech. Zagraliśmy va banque i szanujemy remisowy wynik.

- Zabrakło nam konsekwencji, takie spotkania musimy wygrywać - powiedział po meczu Michał Kowalczyk, trener Jezioraka. - Przy wyniku 2:0 daliśmy rywalowi dojść do głosu i nie potrafiliśmy tego meczu skończyć. Jesteśmy rozgoryczeni i ten remis odczuwamy jako porażkę.

Na boisku w Kijewie, Kasta Majowe przegrała z Orłem Łoźnica 1:5, a bramki dla gości zdobyli: Damian Kosior, Damian Teofil, Maksymilian Borek, Rafał Listkiewicz i Rafał Piotrowski. Autorem honorowego trafienia dla Kasty był Kamil Redlak. W 48. minucie przy stanie 1:2, czerwoną kartką w zespole gospodarzy ukarany został Jan Szczudło.

W Grupie 2, Świt II Szczecin pokonał na wyjeździe GKS Kołbacz 1:0, a jedyną bramkę po rzucie rożnym zdobył Daniel Kozłowski. Arkonia Szczecin przegrała na wyjeździe z Mierzynianką Mierzyn 1:2. Jedynego gola strzelił dla gości Łukasz Kubicki, a zwycięstwo gospodarzom zapewnili: Michał Jęśko i Paweł Krzemieniewski. Hutnik Szczecin wygrał w Myśliborzu z Osadnikiem 3:2, a bramki zdobyli: Zdzisław Szwąder (2) i Danilo Boreckij. ©℗ (PR)