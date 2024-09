Tenis stołowy. Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w Bierzwniku

W Bierzwniku rozegrano I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików, a do rywalizacji przystąpiło 20 młodziczek i 21 młodzików.

W zmaganiach młodziczek zwyciężyła Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój), wyprzedzając Barbarę Kossowską (Perła Połczyn-Zdrój) i Dorotę Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska). Wśród młodzików najlepszy był Wojciech Działak (Iskra Łasko), drugi Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg), a trzeci Antoni Antończak (Teniga Szczecin).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w I Grand Prix Polski Młodzików, które w dniach 4-6 października 2024 r. odbędzie się w Gliwicach.

W Świdwinie odbył się I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów, w którym udział wzięło 18 kadetek i 28 kadetów.

W kadetkach zwyciężyła Maria Pieniążek, w finale pokonując Hannę Gastół (obie Czarni Pieszcz), a trzecie miejsce zajęła Wiktoria Kaliciak (Zalew Stepnica). Wśród kadetów wygrał Szymon Koper (SALOS Szczecin), przed Antonim Stańczykiem (KTS Kołobrzeg) i Kryspinem Szymanowskim (Iskra Łasko).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w I Grand Prix Polski Kadetów, które w dniach 11-13 października 2024 r. odbędzie się w Krakowie.

W Fabryce Energii rozegrano 142 turniej FETS i trzeci pn. "RUMClub", w którym udział wzięło 34 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D. Zawody rozpoczęły się o godz. 10:03, a zakończyły o 14:50.

Zawody wygrał Andrzej Mozol, drugi był Artur Lewańczuk, a trzeci Paweł Zińczak. W grupie B najlepszy był Piotr Wołynka, który wyprzedził Piotra Lachowicza i Michała Kurka. W grupie C zwyciężył Jan Merta, przed Mateuszem Rudnickim i Bartoszem Brodą, zaś w grupie D pierwszy był Dominik Kopera, drugi Marcel Paluch, a trzeci Przemysław Czyżyk. Nagrodami w turnieju były vouchery do klubu tanecznego "RUMClub", znajdującego się na ul. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie.

- Turniej zakończył się dla mnie ogromnym sukcesem - powiedział po wygranej A. Mozol. - Stoczyłem kilka naprawdę trudnych i emocjonujących pojedynków, które przetestowały moje umiejętności na najwyższym poziomie. Z każdym kolejnym meczem czułem, że rośnie nie tylko moje zaangażowanie, ale i determinacja, by tego dnia zwyciężyć. Chciałbym również wyrazić ogromne uznanie dla organizatorów - stanęli na wysokości zadania, dbając o każdy detal. Turniej był świetnie zorganizowany, a atmosfera przyjaźni i tzw. fair play, towarzyszyły nam od początku do końca. Szczególne podziękowania kieruję także do sponsora cyklu, który ufundował vouchery dla zwycięzców poszczególnych grup. Super incjatywa, która pokazuje, że tenis stołowy staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportową.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się czwarty turniej FETS pn. "Rum Club". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

