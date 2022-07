Piłka nożna. Głośne transfery kobiecej Pogoni

Piłkarki nożne Pogoni Szczecin, które miejsce w Ekstralidze i większość zawodniczek przejęły ze szczecińskiej Olimpii, trenują pod okiem nowego trenera Roberta Dymkowskiego i sukcesywnie wzmacniają skład.

Najbardziej znaną nową zawodniczką jest pozyskana z GKS-u Katowice 30-letnia Emilia Zdunek. Ofensywna pomocniczka przez ostatnią dekadę grała w piłkę na najwyższym poziomie w różnych stronach Polski, a nawet Europy, występując m.in. w Unii Racibórz, Zagłębiu Lubin, Górniku Łęczna i hiszpańskiej Sevilli FC, a ostatni rok spędziła w GKS-ie Katowice. W Ekstralidze strzeliła łącznie 87 bramek, będąc jedną z najskuteczniejszych zawodniczek grających aktualnie w polskiej lidze. Pochodząca ze Stargardu sportsmenka jest najbardziej znaną piłkarką wywodzącą się z regionu szczecińskiego. Rozegrała 31 meczów w seniorskiej reprezentacji Polski. Dwukrotnie z Górnikiem Łęczna zdobyła mistrzostwo Polski. Jej bratem jest Bartłomiej Zdunek, wieloletni piłkarz Błękitnych Stargard, będący obecnie trenerem III-ligowych piłkarek ze Stargardu.

Razem ze Zdunek do Pogoni po roku spędzonym w GKS-ie Katowice przenosi się również pochodząca z Lublina 28-letnia boczna obrończyni Alicja Dyguś, która przez wiele lat występowała w Górniku Łęczna, zdobywając z nim 8 medali za miejsca na podium Ekstraligi, w tym 3 złote za mistrzostwo Polski. Do Pogoni dołączyły także Jagoda Sapor z Medyka Konin i Zofia Giętkowska z Górnika Łęczna oraz po dwóch latach do Szczecina powróciły Roksana Ratajczyk, grająca ostatnio w Górniku Łęczna i Karolina Łaniewska ze Sportisu KKP Bydgoszcz. Kolejnych transferów można się spodziewać w najbliższych dniach. Nadal nie jest natomiast pewna sportowa przyszłość dwóch Ukrainek, grających wiosną w Olimpii: napastniczki Jany Kalininy i obrończyni Iriny Dziurenko. Szczecin opuści natomiast Patrycja Ziemba, która przenosi się do Medyka Konin, a Wiktoria Lipiejko najprawdopodobniej myśli o zakończeniu kariery.

Piłkarki Pogoni, wzmocnione nowymi zawodniczkami, pierwszy letni sparing rozegrały w Zbąszynku, ulegając ekstraligowemu rywalowi Śląskowi Wrocław 1:4, a bramkę dla szczecinianek zdobyła Patrycja Michalczyk. Kolejny mecz kontrolny odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 13 na boisku przy ul. Kresowej, a przeciwnikiem będzie ekstraligowy Sportis KKP Bydgoszcz.

Do rozpoczęcia sezonu 2022/2023 nasza drużyna trenować będzie na własnych obiektach, a inauguracja Ekstraligi odbędzie się 13 lub 14 sierpnia w Koninie podczas wyjazdowego pojedynku z tamtejszym Medykiem, wielokrotnym mistrzem Polski. (mij)