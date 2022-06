Piłka nożna. Pogoń kończy obóz grą wewnętrzną

Jeszcze tylko do czwartku piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin będą przygotowywać się do sezonu na zgrupowaniu w Opalenicy, a w środę nasi piłkarze sprawdzą formę podczas gry wewnętrznej.

Przypomnijmy, że piłkarze Pogoni zagrali w Opalenicy jeden sparing zwyciężając 1:0 z Lechem Poznań, a jedyną bramkę zdobył Sebastian Kowalczyk. Sztab szkoleniowy zadecydował, że drugim z meczów testowych będzie dla naszych piłkarzy rywalizacja wewnątrz zespołu. Dokładna godzina środowej gry nie jest jeszcze znana, a sztab szkoleniowy uzależnia ją od sytuacji pogodowej. Dla portowców będzie to druga gra wewnętrzna w trakcie przygotowań do bieżącego sezonu, a pierwsza odbyła się tuż przed wyjazdem do Opalenicy.

Pierwszy mecz I rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, w którym Pogoń 7 lipca o godz. 18 zagra na swoim boisku z islandzkim KR Reykjavik, będzie transmitowany w TVP Sport. Rewanżowe spotkania na Islandii odbędzie się 14 lipca o godz. 20.15 i będzie transmitowane w internecie na platformie Viaplay.

W poniedziałek ruszyła przedsprzedaż biletów na pucharowy mecz na Twardowskiego dla karnetowiczów, a we wtorek rozpocznie się otwarta sprzedaż. Klub nie prowadzi sprzedaży na sektory B3, B4 i B5. Dystrybucją wejściówek na te miejsca zajmuje się Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”. Jednakże od tej zasady obowiązuje jeden wyjątek – na 24 godziny przed meczem niewykorzystane bilety z tej puli trafią do sprzedaży klubowej.

W każdym etapie dystrybucja będzie prowadzona zarówno w internecie, jak i w kasach. Preferowaną formą sprzedaży jest zakup on-line. Do zakupu przez internet niezbędne jest aktywne konto w systemie sprzedaży bilety.pogonszczecin.pl. Kasy biletowe na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera otwarte są codziennie w dni robocze, w godz. 12-18, a w dniu meczu również będą otwarte (sprzedaż rozpocznie się 5 godzin przed spotkaniem).

(mij)