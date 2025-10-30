Piłka nożna. Flota również za burtą Pucharu Polski

Fot. Facebook Flota Świnoujście

Na stadionie w Świdniku w 1/16 Pucharu Polski zmierzyli się dwaj trzecioligowcy. W starciu Avii z Flotą lepsi okazali się przedstawiciele okręgu lubelskiego, którzy już po 45 minutach prowadzili 3:0.

Avia Świdnik – Flota Świnoujście 3:0 (3:0); 1:0 Pisarek (13), 2:0 Zuber (33), 3:0 Pigiel (43)

Flota: Krzysztofek – Sadowski, Kasperowicz (75. Nakano), Gil (62. Żmudź), Chromiński (62.Hamid), Graczyk (76. Trzaskowski), Jandziak, Cebulski, Paczuk, Turski (80. Walczak), Zaranek.

Flota do tej fazy Pucharu Polski awansowała po zwycięstwie w rzutach karnych w I rundzie z GKS Jatrzębie, a Avia była sprawcą spore sensacji eliminując pierwszoligowy Ruch Chorzów 3:1. Rywalizujące w Świdniku zespoły dobrze radzą sobie w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Avia to wicelider grupy IV, a Flota piąta drużyna grupy II. W III lidze środowi rywale zanotowali po 8 zwycięstw.

Mecz w Świdniku zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Od pierwszych minut zagrali wysokim pressingiem i narzucili swój styl gry. Szybko przyniosło to prowadzenie dla Avii. Dopiero utrata bramki dała Flocie impuls. Ruszyli odważniej do ofensywy. Efektowny strzał zza pola karnego trafił w poprzeczkę, ale gospodarze nie pozwolili ekipie ze Świnoujścia na dłużej przejąć inicjatywę.

Przed przerwą gospodarze wykorzystali najpierw dośrodkowanie na pole karne i po raz drugi w I połowie piłka wylądowała w siatce bramki Krzysztofka. Jeszcze przed przerwą Avia wykorzystała fatalny błąd defensorów Floty i po przejęciu piłki w polu karnym podwyższyła prowadzenie.

Po przerwie wynik nie uległ już zmianie. Flota w całym meczu była więcej w posiadaniu piłki, ale z pięciu strzałów żaden nie był celny.

(woj)

