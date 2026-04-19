Piłka nożna. Energetyk rozgromił Akademię w okręgówce

W piłkarskiej Klasie Okręgowej w Grupie 2 przy ul. Pomarańczowej Akademia Piłkarska Kasta Żaki przegrała z Energetykiem Gryfino aż 0:7, a wynik powinien być wyższy, gdyż goście nie wykorzystali jednego z dwóch rzutów karnych. Gole dla zwycięzców zdobyli: Algierczyk Naoufel Saoudi, Wojciech Kosmalski, Aron Sękowski, Filip Prostak, Tomasz Dobrowolski, Mateusz Wiczkowski i Brajan Walczak.



W hitowym pojedynku Osadnik Myślibórz przegrał u siebie ze Stalą Szczecin 0:1, a decydująca akcja meczu miała miejsce w 15. minucie. Po uderzeniu głową przez Tomasza Cydzika piłka odbiła się od słupka, a Aleks Pawłowski z najbliższej odległości skierował ją do bramki.

REKLAMA

- W pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym, a w drugiej Osadnik - powiedział po spotkaniu Adam Bogacz, trener Stali. - Gospodarze mieli dużo dośrodkowań oraz strzałów, ale dobrze się broniliśmy. Zagraliśmy jeden z najsłabszych meczów w tej rundzie, aczkolwiek zwycięzców nie powinno się rozliczać. Dzięki tej wygranej powiększyliśmy przewagę nad rywalem do czterech punktów.

FASE Szczecin przegrało na wyjeździe z GKS-em Kołbacz 1:3, a jedyną bramkę strzelił Aleksander Gogarowski. Dla gospodarzy gole zdobyli: Patryk Jania, Przemysław Brzeziański i Karol Tkaczuk. ©℗ (PR)

REKLAMA