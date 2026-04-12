Piłka nożna. Arkonia na siódemkę

Fot. Arkonia Szczecin/Facebook

W piłkarskiej Klasie Okręgowej rozegrano 20. kolejkę spotkań.

W gr. 1 Jeziorak Szczecin przegrał na wyjeździe z Polonią Płoty 0:6, a gole dla gospodarzy zdobyli: Jakub Rośczak (2), Hubert Zarzycki (2), Kamil Lewandowski i Adam Cymkiej.

W gr. 2 Stal Szczecin pokonała u siebie GKS Kołbaskowo-Przecław 4:0, a bramki strzelili: Mateusz Meljon (2), Mateusz Rumowski i Miłosz Malczewski.

Arkonia Szczecin wygrała u siebie z Rurzycą Nawodna 7:0, a golami podzielili się: Dawid Gruchała (3), Jakub Pożyczka (3) i Kacper Piotrowski.

Kolejny punkt zdobył Hutnik Szczecin, który zremisował na wyjeździe z Wołczkowem-Bezrzecze 2:2. Szczecinianie dwukrotnie prowadzili po trafieniu Kamila Wawrowskiego, a później Filipa Łęczyckiego, lecz nie potrafili utrzymać korzystnego wyniku, a w 83. minucie bramkarz gości Bruno Skrzypczak obronił rzut karny.

FASE Szczecin przegrało u siebie z Morzyckiem Moryń 4:5, a gole dla przyjezdnych strzelili: Filip Pulka (2), Mateusz Nikitiński, Antoni Mularczyk i Marcel Biedrzycki. ©℗

(PR)

