Niedziela, 12 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Arkonia na siódemkę

Data publikacji: 12 kwietnia 2026 r. 13:42
Fot. Arkonia Szczecin/Facebook  

W piłkarskiej Klasie Okręgowej rozegrano 20. kolejkę spotkań.

REKLAMA

W gr. 1 Jeziorak Szczecin przegrał na wyjeździe z Polonią Płoty 0:6, a gole dla gospodarzy zdobyli: Jakub Rośczak (2), Hubert Zarzycki (2), Kamil Lewandowski i Adam Cymkiej.

W gr. 2 Stal Szczecin pokonała u siebie GKS Kołbaskowo-Przecław 4:0, a bramki strzelili: Mateusz Meljon (2), Mateusz Rumowski i Miłosz Malczewski.

Arkonia Szczecin wygrała u siebie z Rurzycą Nawodna 7:0, a golami podzielili się: Dawid Gruchała (3), Jakub Pożyczka (3) i Kacper Piotrowski.

Kolejny punkt zdobył Hutnik Szczecin, który zremisował na wyjeździe z Wołczkowem-Bezrzecze 2:2. Szczecinianie dwukrotnie prowadzili po trafieniu Kamila Wawrowskiego, a później Filipa Łęczyckiego, lecz nie potrafili utrzymać korzystnego wyniku, a w 83. minucie bramkarz gości Bruno Skrzypczak obronił rzut karny.

FASE Szczecin przegrało u siebie z Morzyckiem Moryń 4:5, a gole dla przyjezdnych strzelili: Filip Pulka (2), Mateusz Nikitiński, Antoni Mularczyk i Marcel Biedrzycki. ©℗ 

(PR)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA