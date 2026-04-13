Piłka nożna. Pogoń pokonała Piasta i opuściła strefę spadkową!

Portowcy wygrali dopiero trzeci wyjazdowy mecz w tym sezonie, ale jakże ważny, bo trzy punkty pozwoliły im opuścić strefę spadkową. Przy obu zwycięskich golach asystował stoper Loncar. Trzy razy interweniował VAR i za każdym razem na korzyść Dumy Pomorza!

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 0:2 (0:2); 0:1 Fredrik Ulvestad (22 karny), 0:2 Paul Mukairu (45+2).

Piast: 33. Karol Szymański - 55. Emmanuel Twumasi, 5. Juande Rivas, 29. Igor Drapiński, 36. Jakub Lewicki - 98. Jason Lokilo (61, 31. Oskar Leśniak), 20. Grzegorz Tomasiewicz (73, 70. Andréas Katsantónis), 10. Patryk Dziczek, 80. Hugo Vallejo (61, 11. Leandro Sanca) - 9. Adrián Dalmau (61, 17. Quentin Boisgard), 7. Jorge Félix (73, 6. Michał Chrapek)



Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 3. Kellyn Acosta, 22. Danijel Lončar, 41. Attila Szalai, 4. Léo Borges - 25. Mads Agger (87, 30. Jacek Czapliński), 8. Fredrik Ulvestad, 6. Jan Biegański (88, 19. Mor N'Diaye), 47. Natan Ława (80, 61. Kacper Smoliński) - 24. Karol Angielski (69, 11. Kamil Grosicki), 18. Paul Mukairu



Żółte kartki: Vallejo - Biegański. Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 4332.

Z powodu trwającej od tygodnia choroby Kamila Grosickiego (pomimo osłabienia zagrał blisko pół godziny, co świadczy o ambicji kapitana) i kontuzji Sama Greenwooda (co szczeciński klub utrzymywał w tajemnicy, a na przedmeczowej konferencji prasowej trener Thomas Thomasberg nawet się nie zająknął o kłopotach) oraz problemów zdrowotnych innych piłkarzy, a także pauz kartkowych, skład Pogoni był nieco eksperymentalny (np. pomocnik Acosta na bocznej obronie), a ławka rezerwowych dość szczupła, zaś jedynym nominalnym obrońcą był na niej 19-latek Rafał Jakubowski. Mimo tych przeciwności losu Portowcy zasłużenie zwyciężyli i zwiększyli szanse na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

(mij)

