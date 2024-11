Piłka nożna. Dni Gustafssona policzone

Jens Gustafsson pracuje w Arabii Saudyjskiej od trzech miesięcy. Fot. Ryszard PAKIESER

Przygoda byłego trenera Pogoni Jensa Gustafssona w Arabii Saudyjskiej dobiega końca. Jak donoszą tamtejsze media, Szwed w najbliższych dniach pożegna się z posadą w Al-Fateh. Tym samym po zaledwie trzech miesiącach pozostanie bez pracy.

Jak podaje portal Al Yaum decyzje o rozstaniu z były szkoleniowcem Pogoni zapadły po sobotniej porażce z Al-Khaleej. Taki krok nie może dziwić. Dowodzona przez Gustafsson drużyna jest outsiderem ligi i notuje fatalne wyniki. Al-Fateh zamyka tabelę, a w 10 kolejkach zdobyło zaledwie pięć punktów. Ligowy bilans Gustafssona w roli szkoleniowca Al-Fateh to jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz siedem porażek.

Szwedzki szkoleniowiec spędził w Szczecinie ponad dwa lata. Gustafsson przejął Pogoń Szczecin na początku czerwca 2022 roku. W 87 spotkaniach zanotował 44 zwycięstwa, 18 remisów i 25 porażek. Z Pogonią nie zdobył żadnego trofeum, ale dwukrotnie doprowadził portowców do czwartego miejsca w ekstraklasie. Wystąpił także w finale ubiegłorocznego Pucharu Polski, gdzie Pogoń przegrała z Wisłą. Gustafssona kilkakrotnie łączono z reprezentacją Szwecji. Trener rozpoczął jednak w Szczecinie swój trzeci sezon w PKO BP Ekstraklasie. Po czterech kolejkach sezonu 2024/2025 zdecydował się rozwiązać kontrakt z Pogonią.

„Jens Gustafsson przestaje pełnić obowiązki I trenera Pogoni Szczecin. Szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej, zaakceptował ją i uzgodnił z Pogonią warunki rozstania” – napisano w oficjalnym komunikacie klubu w dniu 15 sierpnia.

Tydzień później zadebiutował w lidze saudyjskiej. Nie był to udany debiut, bo Al-Fateh uległo 0:3 Al-Quadisiyah. W kolejnym meczu drużyna Jensa Gustafssona wygrała 1:0 z Al-Ahli Dżudda. To był ostatni mecz, w którym Al-Fateh zdobyło komplet punktów. Drużyna Gustafssona potem przegrała 7 spotkań ligowych i odpadła też z krajowego pucharu.

W ubiegłym sezonie Al-Fateh zajęła siódme miejsce w Saudi Professional League. Wyniki obecnych rozgrywek są dużo gorsze i następca Gustafssona będzie musiał wyciągnąć drużynę z kłopotów.

A jaka przyszłość czeka Jensa Gustafssona? Wielu kibiców Pogoni z pewnością widziałoby go znów w Szczecinie, ale to raczej mało prawdopodobne. Szwedzkie media spekulują, że były trener Pogoni jest głównym kandydatem do objęcia sterów w Djurgårdens IF. Miałby zastąpić duet trenerski Kim Bergstrand-Thomas Lagerlöf.

(woj)