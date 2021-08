Piłka nożna. Derby dla Iskierki i 4 gole Pożyczki

W szczecińskich derbach piłkarskiej Klasy Okręgowej w meczu trzeciej kolejki w Lasku Arkońskim gospodarze ulegli faworyzowanemu spadkowiczowi z IV ligi.

Klasa Okręgowa: ARKONIA Szczecin - ISKIERKA Szczecin 2:4 (0:2); 0:1 Pożyczka (3), 0:2 Pożyczka (13), 1:2 Kosakowski (75), 1:3 Pożyczka (78), 2:3 Orman (80 karny), 2:4 Pożyczka (90+2).

Mecz bardzo dobrze zaczął się dla drużyny gości. Już w trzeciej minucie Jakub Pożyczka po rzucie rożnym, strzałem głową umieścił piłkę w siatce. W 13 minucie było już 0:2. Błędy w rozegraniu futbolówki przez Arkonię doprowadziło do straty piłki w okolicach pola karnego i z bliska bramkę strzelił Pożyczka. Przy korzystnym wyniku Iskierka uspokoiła trochę grę i pozwoliła przeciwnikowi na więcej. Arkonia strzeliła nawet bramkę autorstwa Rafała Sinkowskiego, ale zawodnik ten był na pozycji spalonej. Bardzo dobrą sytuację miał jeszcze Filip Kosakowski, ale z bliska nie trafił czysto w piłkę.

Druga połowa zaczęła się dość sennie i niewiele działo się do 70 minuty meczu. W drużynie Iskierki szalał na prawym skrzydle Tomasz Antczak. Jednak zawsze czegoś brakowało do zdobycia gola, a to dokładnego zagrania, przyjęcia kierunkowego lub była pozycja spalona. Na kwadrans przed końcem meczu pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Kosakowski i Arkonia wróciła do gry. Okazało się jednak, że tylko na chwilę... Ponowna, nieodpowiedzialna postawa zawodnika Arkonii przed własnym polem karnym doprowadziła do straty piłki, którą na bramkę ponownie zamienił Pożyczka. W 80 minucie Arkonia złapała jeszcze kontakt, za sprawą rzutu karnego, skutecznie wykonanego przez Ormana. Pod koniec spotkania zrobiło się więcej miejsca na boisku, z czego skorzystał bohater tego widowiska, strzelec 4 goli Jakub Pożyczka, mijając bramkarza Arkonii i ustalając końcowy wynik. ©℗

(PR)