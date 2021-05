Piłka nożna. Dante Stipica bramkarzem sezonu!

Podczas Gali Piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy golkiper Pogoni Szczecin Chorwat Dante Stipica został bramkarzem sezonu i odebrał zasłużoną nagrodę, bo aż w 17 meczach (najlepszy wynik w lidze) nie wpuścił piłki do bramki. Najdłuższa seria bramkarza szczecińskiego klubu bez straconej bramki trwała 524 minuty (druga po Frantisku Plachu z Piasta Gliwice). Pogoń ze Stipicą w bramce straciła tylko 23 gole w 30 meczach.

- Dziękuję bardzo ekstraklasie i wszystkim tym, którzy na mnie głosowali. Chciałbym też podziękować mojemu klubowi, Pogoni Szczecin, pracownikom, prezesowi, trenerowi, trenerowi bramkarzy i moim kolegom z drużyny. Ta nagroda jest dla mojego Szczecina. Nie tylko za ten sezon, ale też za całą moją obecność w klubie. Dedykuję ją też mamie, tacie, siostrze, żonie i córce. Oni wiedzą jaka to była droga. W szatni mamy napis "nie pytaj co ci dała Pogoń, a co ty możesz dać Pogoni".

Nominowani do nagród byli także inni reprezentanci Pogoni: Benedikt Zech i Jakub Bartkowski (Obrońca Sezonu), aktualny reprezentant Polski Kacper Kozłowski (Młodzieżowiec Sezonu) i Kosta Runjaic (Trener Sezonu).

(mij)