Piłka nożna. Czy Buksa zatrzyma Anglię?

W środę (8 września) o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz 6. kolejki eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata Katar-2022, w którym wiceliderująca Polska podejmie Anglię, mającą do tej pory komplet pięciu zwycięstw.

Tracimy do Anglii 5 punktów, a bezpośredni awansuje tylko zwycięzca grupy, więc niezbędna jest wygrana! Ostatnie mecze biało-czerwonych napawają optymizmem, a szczególnie suche wyniki, bo u siebie pokonaliśmy Albanię 4:1 i na wyjeździe rozgromiliśmy San Marino 7:1. Pierwszy mecz był jednak bardzo szczęśliwy i do 45 minuty wydawało się, że będzie trudno utrzymać remis, a San Marino to amatorski zespół, zajmujący przedostatnie miejsce w światowym rankingu FIFA. W tych dwóch spotkaniach aż 4 gole zdobył były piłkarz Pogoni Szczecin Adam Buksa (w tym klasyczny hat-trick z San Marino), ale prawdziwą wartość byłego portowca i całej kadry Paulo Sousy potwierdzi dopiero dzisiejszy wieczorny bój! (mij)