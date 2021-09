Piłka nożna. Hat-trick Buksy, a eksperymentalny skład Polski pokonał San Marino

W meczu 5. kolejki eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata Katar-2022 grająca w eksperymentalnym składzie Polska wysoko wygrała na wyjeździe z San Marino i nie powinno to dziwić, bo jest to amatorski zespół, zajmujący przedostatnie miejsce w światowym rankingu FIFA.

San Marino - Polska 1:7 (0:4); 0:1 Robert Lewandowski (4), 0:2 Karol Świderski (16), 0:3 Robert Lewandowski (21), 0:4 Karol Linetty (44), 1:4 Nicola Nanni (48), 1:5 Adam Buksa (67), 1:6 Adam Buksa (90+2), 1:7 Adam Buksa (90+4).

Polska: Wojciech Szczęsny (46 Łukasz Skorupski) - Kamil Piątkowski, Michał Helik, Tomasz Kędziora - Jakub Kamiński, Damian Szymański, Karol Linetty (79 Przemysław Frankowski), Jakub Moder (46 Bartosz Slisz), Tymoteusz Puchacz (66 Nicola Zalewski) - Karol Świderski, Robert Lewandowski (46 Adam Buksa)

Żółte kartki: Nanni, Tomassini, Lunadei, Mularoni.

Biało-czerwoni potrzebowali niewiele więcej niż dwadzieścia minut by rozstrzygnąć spotkanie, a dwa gole zdobył Lewandowski. Później gra była już gorsza, z wyjątkiem końcówki, a w doliczonym czasie dwie bramki strzelił były piłkarz Pogoni Szczecin Buksa. Ponieważ już wcześniej trafił, więc zanotował hat-tricka, a dwukrotnie piłka znalazła się w siatce po jego główkach.

W pozostałych niedzielnych spotkaniach Grupy I padły wyniki: Anglia - Andora 4:0 (1:0) i Albania - Węgry 1:0 (0:0). W tabeli prowadzi Anglia (15 pkt.) przed Polską (10), Albanią (9), Węgrami (7), Andorą (3) i San Marino (0). W środę w Warszawie w meczu na szczycie Polska podejmie Anglię. Do turnieju finałowego w Katarze bezpośrednio awansują zwycięzcy grup, a drużyny z drugich miejsc oraz dwóch najlepszych zwycięzców grup w Lidze Narodów, czyli łącznie 12 drużyn, zagrają w 2-rundowych barażach i 3 najlepsze zespoły zakwalifikują się do MŚ.

(mij)