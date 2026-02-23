Piłka nożna. Chorwat Filip Cuić w Pogoni!

Fot. Pogoń Szczecin SA

Występująca w piłkarskiej ekstraklasie szczecińska Pogoń dopięła swego i pozyskała nowego napastnika, 23-letniego Chorwata Filipa Cuicia, grającego ostatnio w HNK Gorica.

Informację o bliskim sfinalizowaniu transferu podał Piotr Koźmiński na portalu goal.pl. Cuić ma podwójne obywatelstwo. Urodził się w chorwackim Splicie, ale posiada również paszport Bośni i Hercegowiny. Właśnie w barwach tego kraju rozegrał 7 meczów w reprezentacji do lat 21, strzelając jednego gola. Wcześniej dla kadry do lat 19 w 7 spotkaniach zdobył 6 bramek.

Na początku kariery występował w młodzieżowych drużynach Hajduka Split, a od stycznia 2025 roku był piłkarzem Goricy z kontraktem ważnym do czerwca 2027 roku. Dlatego Pogoń zapewne będzie musiała zapłacić jemu klubowi kwotę odstępnego. Cuić gra na pozycji klasycznego środkowego napastnika, czyli tzw. „dziewiątki”, ma 188 cm wzrostu i przy tym ma się wyróżniać dużą szybkością. W bieżącym sezonie w 22 meczach ligowych strzelił 4 gole i miał jedną asystę. Dwa trafienia dorzucił w meczach Pucharu Chorwacji. HNK Gorica po 23 kolejkach tego sezonu zajmuje 8. miejsce w lidze chorwackiej. Co ciekawe, Cuić nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym swojego zespołu, co tylko zwiastowało jego bliskie odejście z klubu.

W kręgu zainteresowań Pogoni byli też inni napastnicy: Karol Czubak, Nardin Mulahusejnović i Maurides, ale z różnych powodów ich transfery okazały się niemożliwe do przeprowadzenia. Przypomnijmy, że zimowe okno transferowe w Polsce zamyka się już w środę 25 lutego.

Jerzy CHWAŁEK

