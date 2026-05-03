Piłka nożna. Chemik wygrał w Goleniowie w IV lidze

Chemik drugi raz w tym sezonie pokonał Inę. Fot. Ariel SZYDŁOWSKI

W majówkę rozegrano 26. kolejkę piłkarskiej Keeza IV ligi, a w Goleniowie Ina przegrała z Chemikiem Police 1:3. Bramki dla Policzan zdobyli: Gabriel Flejter, Dominik Lis i Błażej Starzycki, zaś w końcówce meczu honorowego gola dla Iny strzelił Michał Wieczorkiewicz. Już w pierwszej połowie Chemik powinien strzelić kilka bramek, ale dobrze w bramce gospodarzy spisywał Adrian Henger. Po podaniu Starzyckiego wynik spotkania otworzył w drugiej połowie Flejter. Po kontrataku i kolejnej asyście Starzyckiego gola strzelił Lis. Po kolejnym kontrataku i faulu na Flejterze jedenastkę wykorzystał Starzycki. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska gola dla Iny strzelił Wieczorkiewicz. Zwycięstwo Chemika było w pełno zasłużone, a dla gospodarzy to pierwsza porażka w rundzie wiosennej.

Gryf Kamień Pomorski przegrał u siebie z Bałtykiem Koszalin 1:3. Już w 8. minucie gospodarze prowadzili, a gola z rzutu karnego zdobył Kamil Bogusz. Goście odpowiedzieli trafieniami Sebastiana Gintera, Oliwiera Żulickiego i Jakuba Zielińskiego. Dąb Dębno przegrał u siebie ze Spartą Gryfice 1:3. Dla gospodarzy gola zdobył Mateusz Ogrodowski, zaś dla gości strzelali: Jakub Forczmański, Paweł Krawiec i Oliwier Kaim. Orzeł Wałcz wygrał u siebie z Darłovią Darłowo 3:2, a bramki dla Wałczan zdobyli: Adrian Kijewski (2) i w doliczonym czasie gry Denis Rohs. Biali Sądów rozgromili u siebie Inę Elektrobim Ińsko 6:0, a gole strzelili rutyniarze: Maksym Krutin (4) i Grzegorz Magnuski (2). Gwardia Koszalin przegrała u siebie z Mechanikiem Bobolice 0:1, a zwycięską bramkę strzelił Kajetan Garsztka. ©℗ (PR)

