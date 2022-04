Piłka nożna. Charles Nwaogu gra w A Klasie

W miniony weekend rozegrano 20. kolejkę piłkarskiej A Klasy w Grupie 3, a w siedmiu spotkaniach strzelono aż 32 bramki, zaś gospodarze tylko trzykrotnie cieszyli się ze zwycięstw.

W meczu na szczycie rezerwy Chemika Police pokonały Vielgovię Wielgowo 5:0. W zespole gości do 60. minuty grał były król strzelców I ligi, Nigeryjczyk Charles Uchenna Nwaogu, wcześniej będący zawodnikiem m.in.: Floty Świnoujście, Świtu Skolwin, Hutnika Szczecin, Polonii Warszawa, Odry Opole, Arki Gdynia i Energie Cottbus.

Po kontuzjach i pauzie za kartki do zespołu KP Przecław wróciło kilku zawodników, co zaowocowało wysoką wygraną na wyjeździe z Aquilą Szczecin 8:0. Cztery bramki strzelił Piotr Żołnowski, trzy Gracjan Sylwestrzak, a jedną Damian Utlik. Na Euroboisku w Goleniowie Kasta Majowe pokonała Hanzę Goleniów 5:1. Rywal ten leży drużynie z osiedla Majowego, gdyż w pierwszym spotkaniu padł wynik 4:1. Czarni Szczecin wysoko przegrali u siebie ze Zrywem Kołbaskowo 0:4. W rundzie wiosennej zespół z ulicy Hożej jeszcze nie odniósł zwycięstwa, natomiast dla Zrywu jest to już czwarty komplet punktów. Po ośmiu grach bez wygranej w końcu przełamał się zespół Wołczkowo- Bezrzecze, który pokonał u siebie Tanowię Tanowo aż 5:0. Gospodarze ambitnie podeszli do tego spotkania, gdyż złapali aż 6 żółtych kartek, a hat-tricka skompletował Karol Tkaczuk. ©℗

(PR)