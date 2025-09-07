Piłka nożna. Błękitni już wiceliderem, Flota z pierwszą porażką

Błękitni świętują piątą z rzędu wygraną. Fot. Facebook Błękitni Stargard

Piąty mecz z rzędu wygrali piłkarze Błękitnych i awansowali na pozycję wicelidera grupy 2 III ligi. Trzecia w tabeli jest Flota, która w sobotę przegrała po raz pierwszy w sezonie.

Victoria Września - Błękitni Stargard 1:3 (1:0); 1:0 Kanior (48), 1:1 Ignasiak (52), 1:2 Fadecki (79-karny), 1:3 Niedojad-Bednarczyk (81)

Błękitni sezon rozpoczęli od dwóch porażek, ale od trzeciej kolejki punktują już niezwykle regularnie. Wygrali pięć kolejnych spotkań, w czterech z nich strzelając co najmniej trzy gole. Tak było też we Wrześni. Wprawdzie to gospodarze prowadzili do przerwy, ale po zmianie stron trzy trafienia zaliczyli trzy trafienia. Po raz czwarty w tym sezonie, z rzutu karnego na listę strzelców wpisał się Wojciech Fadecki.

Elana Toruń - Flota Świnoujście 3:2 (0:2); 0:1 Paczuk (20), 0:2 Stasiak (32); 1:2 Stawski (60), 2:2 Jóźwicki (82), Rożnowski (87).

Flota przez sześć kolejek była w III lidze niepokonana. Wspaniałą passę ekipy ze Świnoujścia zatrzymała dopiero Elana. Do przerwy ekipa ze Świnoujście kontrolowała przebieg meczu, choć w 42 minucie czerwoną kartkę za faul zobaczył Paczuk. Flota długo dzielnie broniła się w osłabieniu, ale decydujące dla losów spotkania okazało się ostatnie 30 minut.

- Duża złość, którą widziałem w oczach zawodników po meczu to coś co mnie buduje, bo nie zasłużyliśmy na to, by wracać bez punktów. Chcemy grać agresywnie z pełną determinacją, dlatego nigdy nie będę mieć pretensji za czerwoną kartkę w sytuacji, gdy jest to element walki. W pierwszej połowie graliśmy bardzo mądrze i skutecznie zdobywając dwie bramki a przy tym kontrolując sytuacje na boisku. Niestety później zaczęły się dla nas trudne momenty grając w osłabieniu. Wychodząc na drugą połowę zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy przetrwać jak najdłużej szukając przy okazji sytuacji bramkowych. Niestety nie udało nam się zrealizować tego planu ale nie ma co ukrywać, że przeciwnik był coraz groźniejszy wykonując dużą ilość dośrodkowań w nasze pole karne. Był to bardzo energetyczny mecz w którym walczyliśmy z wieloma przeciwnościami. Zawodnicy zrobili dziś wszystko, by utrzymać wynik w grze i za to im dziękuję. W takich meczach zawsze są wątpliwości czy można było zrobić coś więcej, inaczej zareagować ale to już jest za nami . Wierzę, że tą złość która jest dziś w nas przekujemy w dobrą energię.”

Kluczevia Stargard - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:0

Bezbramkowym remisem zakończył się mecz beniaminka z Wybrzeżem. Dla Kluczevii to trzeci remis w tych rozgrywkach, dla Wybrzeża dopiero drugi mecz w sezonie ze zdobytymi punktami.



Wikęd Luzino - Pogoń II Szczecin 6:0 (5:0); 1:0 Sosnowski (6), 2:0 Koniuszy (18), 3:0 Koniuszy (23), 4:0 Maszota (21), 5:0 Wanat (40), 6:0 Krefft (84).

Rezerwy Pogoni zostały rozgromione w Luzinie. Piłkarze Wikędu urządzili sobie festiwal strzelecki już w pierwszej połowie spotkania zdobywając pięć bramek. Portowców dobił w końcówce meczu Krefft. (woj)