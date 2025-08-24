Piłka nożna. Flota bez porażki

Pozyskany niedawno Tristan Andrew zadebiutował w rezerwach Pogoni

W III lidze piłkarskiej trwa świetna passa Floty, a drugi mecz z rzędu wygrali Błękitni. W rezerwach Pogoni zadebiutował Tristan Andrew, a w Niechorzu załamanie pogody uniemożliwiło rozegranie meczu Wybrzeża Rewalskiego.



Flota Świnoujście - Wikęd Luzino 3:1 (0:0); 0:1 Sosnowski (4), 1:1 Paczuk (50,) 2:1 Turski (65), 3:1 Stasiak (90 )

Ekipa ze Świnoujścia wygrała w sobotę kolejny mecz ligowy i pozostaje jedną z czterech niepokonanych w tym sezonie ekip. Goście już w na początku meczu objęli prowadzenie, a przez pierwszą połowę Flota nie potrafiła sforsować defensywy rywali. Losy meczu wyspiarze odwrócili po przerwie, a autorami bramek byli trzej byli piłkarze Pogoni

Błękitni Stargard - Lipno Stęszew 3:1 (2:1); 0:1 Chiliński (14), 1:1 Piotrowski 20, 2:1 Fadecki (43-karny), 3:1 Zaborski (82)

Po słabym początku sezonu Błękitni wyraźnie złapali rytm. Wygrali drugi mecz z rzędu i znów zagrali skutecznie. Mecz, z powodu awarii autobusu gości rozpoczął się z pół godzinnym opóźnieniem, a stargardzianie na początku 0:1. Szybko odrobili straty, aby później zadali dwa kolejne ciosy.



Lech II Poznań - Kluczevia Stargard 2:1 (2:0); 1:0 Wichtowski (15), 2:0 Fiabema (37), 2:1 Marczak (89-karny)

We Wronkach rezerwy Lecha zagrał z 7 zawodnikami oddelegowanymi przez Nielsa Frederiksena z pierwszego zespołu Kolejarza. W składzie znalazł się między innymi Fiabema, który zdobył pierwszą bramkę w barwach Lecha.

Noteć Czarnków - Pogoń II Szczecin 0:2 (0:1); 0:1 Kuśmierczyk (18), 0:2 Andrew (85)

Drugi zespół Pogoni Szczecin przełamał złą passę z ostatnich spotkań i w Czarkowie zainkasował komplet punktów. W rezerwach Pogoni zadebiutował przygotowywany do gry w pierwszej drużynie Tristan Andrew. Wszedł do gry z ławki rezerwowych i zdobył bramkę.



Wybrzeże Rewalskie Rewal - Cartusia Kartuzy odwołany

Intensywne opady deszczu i gradu tuż przed planowanym rozpoczęciem meczu spowodowały odwołania tego spotkania w Niechorzu.

(woj)