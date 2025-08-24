Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Flota bez porażki

Data publikacji: 24 sierpnia 2025 r. 13:44
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2025 r. 13:44
Piłka nożna. Flota bez porażki
Pozyskany niedawno Tristan Andrew zadebiutował w rezerwach Pogoni  

W III lidze piłkarskiej trwa świetna passa Floty, a drugi mecz z rzędu wygrali Błękitni. W rezerwach Pogoni zadebiutował Tristan Andrew, a w Niechorzu załamanie pogody uniemożliwiło rozegranie meczu Wybrzeża Rewalskiego.

Flota Świnoujście - Wikęd Luzino 3:1 (0:0); 0:1 Sosnowski (4), 1:1 Paczuk (50,) 2:1 Turski (65), 3:1 Stasiak (90 )

Ekipa ze Świnoujścia wygrała w sobotę kolejny mecz ligowy i pozostaje jedną z czterech niepokonanych w tym sezonie ekip. Goście już w na początku meczu objęli prowadzenie, a przez pierwszą połowę Flota nie potrafiła sforsować defensywy rywali. Losy meczu wyspiarze odwrócili po przerwie, a autorami bramek byli trzej byli piłkarze Pogoni

Błękitni Stargard - Lipno Stęszew 3:1 (2:1); 0:1 Chiliński (14), 1:1 Piotrowski 20, 2:1 Fadecki (43-karny), 3:1 Zaborski (82) 
Po słabym początku sezonu Błękitni wyraźnie złapali rytm. Wygrali drugi mecz z rzędu i znów zagrali skutecznie. Mecz, z powodu awarii autobusu gości rozpoczął się z pół godzinnym opóźnieniem, a stargardzianie na początku 0:1. Szybko odrobili straty, aby później zadali dwa kolejne ciosy.

Lech II Poznań - Kluczevia Stargard 2:1 (2:0); 1:0 Wichtowski (15), 2:0 Fiabema (37), 2:1 Marczak (89-karny)
We Wronkach rezerwy Lecha zagrał z 7 zawodnikami oddelegowanymi przez Nielsa Frederiksena z pierwszego zespołu Kolejarza. W składzie znalazł się między innymi Fiabema, który zdobył pierwszą bramkę w barwach Lecha.

Noteć Czarnków - Pogoń II Szczecin 0:2 (0:1); 0:1 Kuśmierczyk (18), 0:2 Andrew (85)

Drugi zespół Pogoni Szczecin przełamał złą passę z ostatnich spotkań i w Czarkowie zainkasował komplet punktów. W rezerwach Pogoni zadebiutował przygotowywany do gry w pierwszej drużynie Tristan Andrew. Wszedł do gry z ławki rezerwowych i zdobył bramkę.


Wybrzeże Rewalskie Rewal - Cartusia Kartuzy odwołany

Intensywne opady deszczu i gradu tuż przed planowanym rozpoczęciem meczu spowodowały odwołania tego spotkania w Niechorzu.

(woj)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję