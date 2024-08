Piłka nożna. Udana pierwsza kolejka w III lidze

Yadegar Rostami znów gra w rezerwach Pogoni

W sobotę rozegrano pierwszą kolejką nowego sezonu III ligi. Zachodniopomorskie drużyny bardzo udanie zainaugurowały sezon. Z pięciu przedstawicieli naszego województwa tylko Vineta Wolin nie wywalczyła punktów.

Elana Toruń - Pogoń II Szczecin 0:0

Do premiery nowego sezonu granatowo-bordowi przystąpili w bardzo silnym zestawieniu. Od pierwszej minuty na boisku zameldowali się chociażby Łukasz Łęgowski, Yadegar Rostami, Stanisław Wawrzynowicz czy Dawid Rezaeian, którzy poprzedni sezon spędzili w klubach z poziomu centralnego. W wyjściowej jedenastce znalazło się również miejsce dla powracającego do klubu po kilkuletniej przerwie Filipa Balcewicza, trenujących latem z pierwszym zespołem Kacpra Gołębiewskiego i Martina Rachubińskiego czy doświadczonego Adama Frączczaka.

- Jestem bardzo zadowolony z gry obronnej całego zespołu. To, że nasi chłopcy potrafią operować piłką, wiedzieliśmy nie od dziś. To zawsze była ich mocna strona. Do funkcjonowania w defensywie musieli się jednak przystosować. Dzisiaj większość z nich została rzucona na głęboką wodę, stawiając opór bardzo wymagającemu rywalowi. Cieszę się, że nikt z nich nie utonął – mówi szkoleniowiec Pogoni Paweł Cretti

Kotwica Kórnik - Flota Świnoujście 1:4 (1:0); 1:0 Siedlecki (26), 1:1 Momoh (46), 1:2 Harkot (58), 1:3 Kwiecień (61-karny), 1:4 Dziuba (77)

Ze wszystkich zachodniopomorskich ekip Flota najefektowniej rozpoczęła sezon. Wprawdzie beniaminek z Kórnika zaskoczył Wyspiarzy bramką zdobytą przed przerwę, ale w II połowie był to już koncert Floty. Festiwal strzelecki rozpoczął zaraz po przerwie Momoh, a w olejnych minutach kontynuowali go Harkot, Kwiecień, a wynik ustalił Dziuba.

Gedania Gdańsk - Błękitni Stargard 0:2 (0:0); 0:1 Prałat (90), 0:2 Prałat (90)



Błękitni w Gdańsku długo nie potrafili pokonać bramkarza Gedanii. Spotkanie rozstrzygnęły dopiero dwie bramki wprowadzonego w II połowie Prałata. Obie padły już w doliczonym czasie gry!



Wybrzeże Rewalskie Rewal - Zawisza Bydgoszcz 0:0

Debiut Wybrzeża na trzecioligowych boiskach wypada udanie. Beniaminek bezbramkowo zremisował z wymagającym rywalem z Bydgoszczy, stwarzając sobie, podobnie jak goście kilka sytuacji strzeleckich.

Vineta Wolin - Polonia Środa Wlkp 1:2 (0:0); 0:1 Bartkowiak (56), 1:1 Szpucha (65), 1:2 Durueke (90)





Odmłodzona i przebudowana przed sezonem Vineta pechowo przegrała pierwszy mecz nowego sezonu, tracąc drugą bramkę w doliczonym czasie gry. (woj)