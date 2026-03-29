Piłka nożna. Adam Nawałka przed meczem ze Szwecją: Każdy trener chciałby mieć Pietuszewskiego

Fot. Archiwum prywatne

Reprezentacja Polski po pokonaniu Albanii stanie przed wielką szansą wyjazdu na mundial. Już we wtorek zmierzy się w decydującym meczu barażowym ze Szwecją. Szanse Biało-Czerwonych w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” ocenił były selekcjoner kadry Adam Nawałka. Wskazuje atuty reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana, ale jednocześnie dostrzega pewne słabości.

REKLAMA

- Mecz z Albanią okazał się chyba trudniejszy niż mogliśmy się spodziewać ?

- Ja akurat spodziewałem się trudnego meczu, biorąc pod uwagę, jak trudnym i wymagającym rywalem jest Albania, która w walce o baraże wyprzedziła bardzo mocną Serbię. Z drugiej strony proces budowy naszej drużyny do takiego poziomu, żeby pewnie wygrywać z zespołami średniej klasy, a takim jest Albania, musi potrwać. Było ciężko, ale trzeba oddać zespołowi, że przegrywając do przerwy potrafił się podnieść i ta „remontada” w jego wykonaniu była dobra. Drużyna pokazała chart ducha, determinacją, błysk geniuszu Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, dzięki czemu dopięła swego. Potrzebna jest też doza szczęścia, którą mieliśmy gdy Bajrami nie wykorzystał znakomitej sytuacji, a później doskonałą interwencją popisał się Kamil Grabara. Po takim meczu, gdzie drużyna osiągnęła cel pomimo nie najlepszej gry, jest ona pełna wiary i pozytywnie nastawiona przed finałem ze Szwecją. Jednak sytuacja wymaga krótkiej choć konkretnej analizy błędów popełnionych przeciwko Albanii, bo przy podobnych potknięciach ze Szwecją nie ma co marzyć o mundialu.

- Pan był zwolennikiem powołania 17-letniego Oskara Pietuszewskiego już wcześniej do kadry. Czy trener Jan Urban czekał z tym zbyt długo?

- Każdy trener ma swoją koncepcję. Mam pełne zaufanie i szanuję decyzje trenera Urbana, bo widzimy jak szybko wyciągnął reprezentację z głębokich czeluści pod każdym względem, również wyborów personalnych. Pamiętajmy w jak trudnej sytuacji byliśmy po przegranym meczu wyjazdowym z Finlandią, gdy nie byliśmy pewni nawet baraży. Każdy selekcjoner zawsze poszukuje zawodnika, który błysnąłby w tak młodym wieku jak Oskar, żeby móc go powołać i sprawdzić w meczu towarzyskim, tak aby później był wartością dodaną w meczach o punkty.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 31 marca 2026 r.

REKLAMA