Piłka nożna. Na Pomorzu rządzi Pogoń!

Fot. Stanisław Zyblewski (arch.)

W zaległym spotkaniu 13. kolejki Orlen Ekstraligi kobiet piłkarki Pogoni Szczecin pewnie pokonały u siebie AP 2010 Orlen Gdańsk 3:0.

REKLAMA

Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - AP 2010 ORLEN Gdańsk 3:0 (1:0); 1:0 Dakyeong Choi (9), 2:0 Lena Świrska (59), 3:0 Zuzanna Radochońska (61).

POGOŃ: Alicja Palińska - Alicja Dyguś, Weronika Szymaszek (72 Wiktoria Zgrzeba), Zuzanna Radochońska (82 Zuzanna Rybińska), Alexis Legowski - Isabella Cook, Zofia Giętkowska (75 Julia Dębowska), Suzuka Yosue, Lena Świrska (72 Blanka Zając), Dakyeong Choi - Anastasija Poluhovica (75 Kornelia Okoniewska)

Już w 4. minucie indywidualną akcją popisała się Giętkowska, a piłka po jej strzale odbiła się od słupka. W 9. minucie Pogoń prowadziła, a sytuację w polu karnym wykorzystała Koreanka Choi. Szczecinianki atakowały dalej, a pod koniec pierwszej połowy dobre okazje miała Choi - raz dobrze broniła bramkarka Orlenu Martina Geletova, a po kolejnym strzale futbolówka odbiła się od słupka. Gdańszczanki oddały dwa uderzenia, ale oba były niecelne.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił i nadal dominowała szczecińska drużyna, a w 50. minucie piłka po uderzeniu Choi odbiła się od poprzeczki. Pogoń była lepsza i dla spokoju potrzebowała drugiej bramki. W 59. minucie z piłką w pole karne wbiegła Giętkowska i wystawiła piłkę do Świrskiej, a reprezentantka Polski do lat 19 pewnie pokonała Geletovą. Dwie minuty później w szesnastce znalazła się Radochońska i mocnym strzałem ustaliła wynik spotkania. Przy bezpiecznym prowadzeniu trener Pogoni Piotr Łęczyński dokonał kilku zmian. W ostatniej minucie przyjezdne powinny zdobyć bramkę honorową, ale piłka po strzale Roksany Jagodzińskiej odbiła się od słupka.

Zasłużone zwycięstwo żeńskiej Pogoni Szczecin, która w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła była lepsza od rywalek. Duma Pomorza ma 35 punktów i jest wiceliderem tabeli. ©℗

(PR)

REKLAMA