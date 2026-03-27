Piłka nożna. Polska wygrała, czas na Szwecję!

Foto. PZPN

Polacy pokonali Albanię 2:1 (0:1) w pierwszym etapie baraży o awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Bohaterami biało-czerwonych okazali się doświadczeni Robert Lewandowski (63. minuta) i Piotr Zieliński (73.minuta). Pierwszy zdobył bramkę ze stałego fragmentu gry a drugi dołożył piękne trafienie z dystansu. Teraz o wyjazd na mundial Polacy powalczą ze Szwedami, którzy ograli Ukrainę 3:1.

Mecz okazał się bardzo trudny dla biało-czerwonych a po pierwszej połowie pachniało sensacją. Pierwsza połowa początkowo była udana dla Polaków, ale Albania broniła się skutecznie. W pierwszych minutach Polacy mieli sporo sytuacji, ale zabrakło skuteczności. Dramat rozpoczął się w 42. minucie po katastrofalnym błędzie J. Bednarka. Na szczęście druga połowa była znacznie lepsza. Sporo ożywiania w grze wniósł Oskar Pietruszewski, który chyba powinien grać od początku. Wyróżniał się Sebastian Szymański. Polska miała też sporo szczęścia. Dwa kontratatki Albanii powinny zakończyć się golem.

(rj)

