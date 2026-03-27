Piątek, 27 marca 2026 r. 
REKLAMA 0 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Polska wygrała, czas na Szwecję!

Data publikacji: 26 marca 2026 r. 23:03
Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2026 r. 23:52
Foto. PZPN  

Polacy pokonali Albanię 2:1 (0:1) w pierwszym etapie baraży o awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Bohaterami biało-czerwonych okazali się doświadczeni Robert Lewandowski (63. minuta) i Piotr Zieliński (73.minuta). Pierwszy zdobył bramkę ze stałego fragmentu gry a drugi dołożył piękne trafienie z dystansu. Teraz o wyjazd na mundial Polacy powalczą ze Szwedami, którzy ograli Ukrainę 3:1. 

REKLAMA

Mecz okazał się bardzo trudny dla biało-czerwonych a po pierwszej połowie pachniało sensacją. Pierwsza połowa początkowo była udana dla Polaków, ale Albania broniła się skutecznie. W pierwszych minutach Polacy mieli sporo sytuacji, ale zabrakło skuteczności. Dramat rozpoczął się w 42. minucie po katastrofalnym błędzie J. Bednarka. Na szczęście druga połowa była znacznie lepsza. Sporo ożywiania w grze wniósł Oskar Pietruszewski, który chyba powinien grać od początku. Wyróżniał się Sebastian Szymański. Polska miała też sporo szczęścia. Dwa kontratatki Albanii powinny zakończyć się golem. 

(rj)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

0 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA