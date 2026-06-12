Piłka nożna. 10 dni i wszystko się wyjaśni?

Kobieca Pogoń to mistrzynie Polski z 2024 roku, brązowe medalistki sprzed roku i wicemistrzynie tegorocznego sezonu. Fot. Pogoń Szczecin

Alex Haditaghi w swoich mediach społecznościowych wypowiedział się o przyszłości kobiecej Pogoni Szczecin. Wśród kibiców w ostatnim czasie panował duży niepokój o przyszłość drużyny, która wywalczyła niedawno wicemistrzostwo Polski, a przed dwoma laty była mistrzem kraju. Klub rozstał się po sezonie z trenerem i kilkoma zawodniczkami.

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„Od momentu przyjazdu do Szczecina widziałem pasję, dumę i miłość, jaką to miasto darzy Pogoń Szczecin. Ta relacja jest magiczna i piękna...Kobieca piłka nożna była dla mnie ważna od pierwszego dnia w Pogoni Szczecin i pozostanie ważna do ostatniego dnia w tym klubie, kiedykolwiek ten dzień nadejdzie. To nie jest projekt poboczny. To nie jest symboliczny program. To poważna i ważna część naszej organizacji piłkarskiej. Kobieca piłka nożna ma znaczenie, ponieważ Szczecin zasługuje na klub, który reprezentuje wszystkich. Ma znaczenie, ponieważ młode dziewczyny w tym mieście powinny móc marzyć, rywalizować, wygrywać i widzieć jasną drogę z akademii na najwyższy poziom. Ma znaczenie, ponieważ sport ma moc budowania pewności siebie, dyscypliny, przywództwa, odwagi i dumy. Silna kobieca drużyna to nie tylko korzyść dla Pogoni. To korzyść dla miasta, dla rodzin, dla młodych dziewcząt i dla społeczeństwa.

Bezpieczeństwo, zdrowie, godność i dobrostan naszych zawodniczek są dla nas niezwykle ważne. Nie będę teraz publicznie komentował wewnętrznych spraw, ale podjęliśmy ważne decyzje i zmiany, które uważamy za najlepsze dla Pogoni Szczecin jako organizacji i naszych zawodniczek.

Rozpoczęliśmy również proces prawny przejęcia wszystkich akcji spółki kobiecej piłki nożnej od poprzednich i innych akcjonariuszy. Złożyliśmy silną radę nadzorczą. W ciągu najbliższych 10 dni ogłosimy naszą nowego trenera/trenerkę. Ta osoba ma ogromne i świetne nazwisko w kobiecej piłce nożnej, ogromne doświadczenie i poważny rodowód. Trener-ikona dla polskiej piłki.

Znaleźliśmy już również kilka znakomitych zawodniczek, które chcemy dodać do obecnego zespołu. Nasza ambicja jest jasna. Zbudujemy kobiecą drużynę, z której cała organizacja i całe miasto Szczecin będzie mogło być dumne. Drużynę, która walczy o Puchar Polski. Drużynę, która walczy o Mistrzostwo Polski. Nasz cel dla kobiecej piłki nożnej jest bardzo jasny: sukcesy mistrzowskie w Polsce i europejskie sukcesy w przyszłości".

(woj)

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