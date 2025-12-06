Padel. Fabryka Energii produkuje srebro (akt. 1)

W Katowicach odbyły się mistrzostwach Polski juniorów w padlu, gdzie dobry występ zanotowała 8-osobowa drużyna szczecińskiej Fabryki Energii, która zdobyła 2 srebrne medale.



W rywalizacji do lat 12 dobrze spisała się rozstawiona z numerem „1" szczecińska para, Tadeusz Janus z Iwanem Netrybijczukiem, która pewnie wygrywała w kolejnych rundach i dopiero w finale, po niezwykle zaciętym meczu, uległa przyszłym mistrzom przegrywając w decydującym tie-breaku 8:10. Ciekawostką jest fakt, że w tej samej kategorii doszło do szczecińskiego rodzinnego pojedynku, a debel z najmłodszym zawodnikiem całego turnieju, 8-letnim Leonem Moskalonkiem, wygrał swoje ostatnie spotkanie z parą, w której grała starsza od niego o dwa lata siostra Laura Moskalonek.

W kategorii do lat 14 obiecującą formę i przynależność do krajowej czołówki potwierdził fabrykant z grodu Gryfa Jakub Sumisławski (grający w parze z zawodnikiem spoza naszego województwa), który dotarł do finału, gdzie jednak lepsi okazali się rywale trenujący na co dzień za granicą... Dodajmy, że wszyscy zawodnicy Fabryki Energii startujący w tej kategorii dotarli co najmniej do ćwierćfinałów.

W rywalizacji do lat 18 dzielnie walczyła zaledwie 10-letnia szczecinianka Pola Janus, której zabrakło jedynie dwóch punktów do zdobycia medalu. W Katowicach rywalizowało jeszcze dwóch reprezentantów z ul. Łukasińskiego: Dawid Wesołek i Maciej Ząbek. ©℗ (mij)

