Padel. Thomasberg na podium

Trener Pogoni Thomas Thomasberg w przerwie w rozgrywkach ekstraklasy pojawił się na korcie do padla. Fot. Dorota ALEWRAS

Fabryka Energii w Szczecinie stała się areną intensywnej rywalizacji padlowej. Listopadowy turniej pod nazwą „CUPRA PPP Fabryki Energii” przyciągnął wielu znanych sportowców z trenerem Pogoni Thomasem Thomasbergiem na czele.



Do udziału w turnieju zgłosiło się aż 44 zawodników, którzy przez dwa dni walczyli o zwycięstwo w dwóch kategoriach: Open A i Open B.

W najbardziej prestiżowej kategorii Open A bezkonkurencyjna okazała się para Tomasz Czarnecki/Tomasz Tobiański, która imponując zgraniem i konsekwencją pokonała w finale duet Kacper Lalek/Mateusz Sławiński 6:4, 6:1. Nagrodą główną był samochód Cupra Formentor na weekend, ufundowany przez CUPRA Studio Szczecin.

W kategorii Open B najlepsza okazała się para Grzegorz Iwaniura/Filip Nowicki, która po wyrównanym i pełnym emocji meczu pokonała duet Jakub Szatan/Tomasz Tobiański 6:4, 6:4.



Wśród uczestników nie zabrakło głośnych nazwisk: Thomas Thomasberg, trener Pogoni Szczecin, który zajął 3. miejsce w kategorii Open A, potwierdzając świetną formę i sportową wszechstronność. Na kortach Fabryki Energii pojawili się również byli zawodnicy Pogoni: Olgierd Moskalewicz, Marek Walburg oraz Adam Frączczak, którzy udowodnili, że pasja do sportu nie kończy się wraz z zejściem z murawy. Swoją obecnością turniej uświetnił także Marek Kolbowicz, wielokrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie, który od lat jest zafascynowany padlem i chętnie promuje tę dyscyplinę w regionie.



Turniej „CUPRA PPP Fabryki Energii" ponownie potwierdził, że Szczecin staje się jednym z ważniejszych ośrodków padla w kraju. Organizatorzy już teraz zapowiadają kolejne wydarzenia w nadchodzącym sezonie, m.in. turniej ogólopolskiej rangi „CUPRA PPP Fabryki Energii" już w grudniu oraz cotygodniowe ligi dla najmłodszych padlistów. ©℗

