Padel. Dominowali szczecinianie

Zmagania w turnieju padla Cupra PPP FE. Fot. Fabryka Energii

W szczecińskiej Fabryce Energii rozegrano kolejną edycję turnieju padla Cupra PPP FE, zaś w rywalizacji otwartej otwartym A zwyciężyła po raz pierwszy w fabrycznej historii szczecińska para Bartłomiej Fedyna/Tomasz Tobiański wyprzedzając Piotra Dobrzyńskiego/Gabriela Hetnara (Wrocław) i Jakuba Choromańskiego/Przemysława Załubskiego (Warszawa).

REKLAMA

W openie B wygrali Maksymilian Krzyżosiak/Mateusz Błaszczyk, dla których był to dopiero drugi turniej padla w życiu, a kolejne miejsca zajęli Tomasz Tobiański/Tomasz Wilkanowski i Grzegorz Iwaniura/Filip Nowicki. W mikście podium opanowali szczecinianie, zaś broniąc w finale 4 piłki meczowe, triumfowali Anna Orecka/Szymon Wojtach przed Judytą Iwaniurą/ Grzegorzem Iwaniurą i Dominiką Koss-Karbowniczek/Ireneuszem Maciochą. (mij)

REKLAMA