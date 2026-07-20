Nocne bieganie

Uczestnicy biegu na Stadionie Miejskim Fot. Facebook

Blisko 1700 zawodników biegało w nocy z soboty na niedzielę ulicami Szczecina. Uczestnicy Portowego Półmaratonu i Maratonu Szczecin wystartowali i finiszowali na Stadionie Miejskim przy ul. Twardowskiego.

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W półmaratonie najszybszy był Radosław Kłeczek, który dystans 21 kilometrów pokonał w czasie 01:12,08. Drugi na mecie zameldował się Klaudiusz Górski (01:12,46), a trzeci Jacek Gwóźdź (01:12,47). Z mieszkańców Szczecina najszybciej na metę dotarł Bartosz Jurgiewicz (01:15,37). Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Paulina Gaj (01:23,52), a druga finiszowała szczecinianka Agata Kosztowny (01:25,28). W konkurencji Ludzi Morza triumfował szczecinianin Andrzej Łuc (01:20,36).

W biegu maratońskim pierwszy linię mety z czasem 02:37,58 minął Paweł Kosek. Po nim finiszowali Mateusz Kobyłecki (02:38,04) i Bartosz Paradowski (02:38,36). Na ósmym miejscu uplasował się szczecinianin Bartosz Telenga (02:57,52). Wśród pań triumfowała szczecinianka Ewa Najdek (3:05,09).

(woj)

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