Lekkoatletyka. Kosztowny i Romańska na podium

Maratończycy pobiegli nadmorską promenadą. Fot. (KM)

45. Maraton Świnoujście – Wolgast wygrał Filip Jańczak. Zawodnik Orkana Środa przebieg trasę biegu w czasie 2:43,33. W kategorii kobiet na podium zameldowały się dwie przedstawicielki Pomorza Zachodniego.

Międzynarodowy bieg tym razem zdominowali Polacy, zajmując 5 z 6 miejsc na podium. W kategorii mężczyzn zwyciężył Filip Jańczak. Drugi na mecie pojawił się Frank Profe (HSG UNI Greifswald) ratując tym samy honor niemieckich biegaczy. Do zwycięscy zabrakło mu jednak blisko 7 minut. Trzeci na mecie był Arkadiusz Jajuga (Anton Team – 2:56:06)

Wśród pań najszybsza była wielkopolanka Katarzyna Chojnacka. Zawodniczka Orkan Środa Wlkp. przebiegła nadmorski maraton w czasie 2:58:16. Druga na mecie była szczecinianka Agata Kosztowny (3:02,42), a ponad 26 minut za triumfatorką na mecie zameldowała się Katarzyna Romańska.

(KM)