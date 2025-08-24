Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 
Lekkoatletyka. Lisek i Gaborska mistrzami Polski

Data publikacji: 24 sierpnia 2025 r. 13:19
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2025 r. 15:04
Piotr Lisek został kolejny raz mistrzem Polski  

Tyczkarze KMS Szczecin Zofia Gaborska i Piotr Lisek zostali mistrzami Polski podczas zawodów rozgrywanych w Bydgoszczy. Niepodziewaną triumfatorką konkursu rzutu oszczepem została Małgorzata Maślak-Glugla, a rekordem życiowym starty zakończył Michał Groberski. Zachodniopomorscy lekkoatleci przywieźli z MP łącznie 7 medali.

Piotr Lisek od początku sezonu letniego nie może złamać bariery 5.82. To oficjalne minimum kwalifikacyjne na wrześniowe mistrzostwa świata. W Bydgoszczy Lisek zdobył piąty w karierze tytuł mistrza Polski na otwartym stadionie, ale osiągną wysokość 5,62. Trzykrotnie bez powodzenia 5.82 i po zawodach w Bydgoszczy był mocno rozczarowany.

- Buduję się od nowa. Nie jest prostą rzeczą przez tyle lat być na topie - przyznawał Piotr Lisek.

Na najwyższym stopniu podium tyczkarek stanęła klubowa koleżanka Piotra Liska z KMS Szczecin Zofia Gaborska. 21-latka notująca w tym sezonie stałe postępy zdobył złoto wynikiem 4,20 - o 11 cm gorszym od ustanowionego niedawno rekordu życiowego.

Sprawczynią jedną z największych niespodzianek mistrzostw Polski była Małgorzata Maślak-Glugla z ULKS Tychowo -  małej miejscowości w powiecie białogardzkim. 24-letnia zawodniczka, najlepszym wynikiem w karierze  61,42, zdobyła złoty medal w rzucie oszczepem pokonując między innymi wicemistrzynię olimpijską z Tokio Marię Andrejczyk.

- Jeszcze nie dowierzam. Ogólnie jestem bardzo zszokowana tym, że nie dość, że pierwszy raz ta sześćdziesiątka pękła, to jeszcze od razu dodałam do tego metr, czyli sześćdziesiąt jeden. Jestem wniebowzięta, naprawdę. Po prostu chce mi się skakać z radości. To jest słodycz zwycięstwa - powiedziała po konkursie Małgorzata Maślak-Glugla.

Rekord życiowy w biegu na 3000 m z przeszkodami (8:46.66) poprawił Michał Groberski z Barnima Goleniów. Szybciej biegali jednak Maciej Magier i Adam Bojarski. Groberski musiał zadowolić się brązowym medalem. Drugi krążek tej samej barwy Groberski wywalczył w biegu na 5000 m.

Brązowy medal w rzucie dyskiem mężczyzn wywalczył Wojciech Lewkowicz z MKL Szczecin (54.84), a w skou wzwyż Kobiet Maja Słodzińska z OSOT Szczecin (1.79).

(woj)

 

kuba
2025-08-24 14:51:00
Czy Lisek rzeczywiście jest taki "stary", że nie może sobie poradzić z wysokością 5,82m ? Przecież np. ten francuz Lawinie (czy jakoś tam) jest starszy od Liska, a jednak porusza się po rozbiegu dwa razy szybciej od niego i pokonuje tą wysokość regularnie. Lisek truchta po rozbiegu jak słoń, więc skąd ma brać energię wyrzutu tyczki na odpowiednią wysokość. Niech trener powie mu, żeby biegał szybciej, albo dał sobie spokój

