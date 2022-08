Na budowie Stadionu Miejskiego. Siatka odgrodzi kibiców

Średnia frekwencja na dwóch domowych meczach Pogoni przekroczyła 9 tysięcy osób. Inauguracyjny mecz z Widzewem obejrzało 9339 kibiców, a niedzielne spotkanie z Jagiellonią 8981 widzów. To praktycznie maksymalna obecnie pojemność stadion. Klub i kibice czekają na otwarcie ostatniej północnej trybuny. Zgodnie z aneksem podpisanym przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie z wykonawcą obiektu prace budowlane powinny zakończyć się w sierpniu.

Trwają ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe na trybunie północnej. W części zewnętrznej kompleksu prowadzony jest montaż ogrodzeń i kontynuowane są prace przy zagospodarowaniu zieleni. Wokół nieczynnych jeszcze sektorów 23 i 24, docelowo przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, zainstalowana została specjalna siatka ochronna.

- Montaż tej siatki był od początku w projekcie stadionu. To rozwiązanie powszechnie stosowane na obiektach piłkarskich. Nie ma to nic wspólnego z incydentami z udziałem kibiców Broandby w niedawnym meczu Ligi Konferencji Europy. Siatka została sfinansowana przez inwestora i wykonana w całości przez wykonawcę. Klub deklarował wcześniej możliwość montażu zabezpieczeń na tymczasowej trybunie dla goście w przypadku awansu do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy, ale do realizacji tego nie doszło - mówi rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland.

(woj)