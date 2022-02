Sportowcy bez zaplecza

W 2020 roku miała się zakończyć budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim, na ulicy Sportowej. Kolejny termin zakończenia prac ustalono na styczeń 2023 roku.

Kiedy w listopadzie 2019 roku ruszyły prace budowlane, wszyscy mieli nadzieję, że zakończą się one zgodnie z planem. Ich efektem miały być m.in.: szatnie i sanitariaty dla zawodników, sauna, pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium. Miały tam powstać pomieszczenia dla ochrony, pomieszczenia biurowe oraz kotłownia. Zaplanowano także: salę konferencyjną oraz ogólnorozwojową, salę do ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny i kawiarnię. Wszystko to powinno już funkcjonować.

Pierwszy wykonawca jednak z różnych przyczyn nie wywiązał się z umowy i praca na długi czas stanęła w miejscu. To co zostało wybudowane, czekało na kolejnego wykonawcę i dokończenie. Po miesiącach oczekiwań, szukaniu wykonawcy prace ruszyły. Mają się zakończyć za rok, w styczniu 2023 roku. Koszt całej inwestycji to kwota prawie 4 mln 900 tys. zł. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA