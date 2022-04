Rdzawa woda. Radny: „Niepokojąca degradacja obszaru chronionego”

Przecież to lasy państwowe odpowiadają tylko miejska spółka za której działanie też odpowiada wnioskujący radny będąc w koalicji.

Pomorzanin

2022-04-19 11:53:31

Jak słucham wyjaśnień kogoś z LP to raczej mnie to nie uspokaja... Tam na wszystko jest wytłumaczenie, a wyrżnięcie i dewastacja cennej przyrodniczo Puszczy Bukowej i zamiana jej w jednogatukową plantację jednowiekowych "tyczek" to jedynie "zabieg pielęgnacyjny" i "zwiększanie lesistości"...