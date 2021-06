Lekkoatletyka. Policka Piętnastka - w niedzielę czas na dorosłych. Zmiany w komunikacji miejskiej

W sobotę w Policach na stadionie przy ul. Piaskowej w ramach XXXII Polickiej Piętnastki odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 1000 metrów. Dla dorosłych biegi zaplanowano na niedzielę, 6 czerwca. Oprócz biegu głównego (na 15 km) w programie jest też bieg na 5 km oraz nordic walking na takim samym dystansie. Start biegów jest wyznaczony na godz. 10, natomiast nordic walking – około godz. 11.

Policka Piętnastka to jedna z najstarszych masowych imprez biegowych w Polsce. Odbywa się od 1989 roku z jedyną przerwą w roku 2020, spowodowaną pandemią koronawirusa.

(mij)

***

W związku z organizacją Biegu Ulicznego Policka Piętnastka, w niedzielę, 6 czerwca br., od godz. 9:00 do godz. 13:00 wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Na czas trwania biegu wyłączone z ruchu samochodowego będą ulice: Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej, ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Zamenhofa, ul. Zamenhofa na całej długości, ul. Piaskowa od ul. Zamenhofa do ul. Wyszyńskiego, oraz droga powiatowa nr 06132 na odcinku Police – Siedlice.

Zmiany w miejskiej komunikacji w czasie "Polickiej Piętnastki"

Linia autobusowa 103 – będzie w tym czasie kursować w obu kierunkach przez ul. Piłsudskiego, objazd ronda z pominięciem ulic: Wyszyńskiego – Piaskowa – Grzybowa, i dalej swoją trasą. Na przystanku końcowym linii - „Police Rynek” - odjazd autobusów zostanie opóźniony o 7 minut.

Na czas trwania biegu nieczynne będą przystanki: „Police Piłsudskiego Rondo” (dla autobusów jadących w kierunku „Police Rynek”), „Police Wyszyńskiego”, „Police Osiedle Chemik”, „Police Piaskowa Szkoła”, „Police Piaskowa”, „Police Grzybowa”.

Linia autobusowa 106 – będzie kursować na trasie: Głębokie – Siedlice Pętla, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Wyrównanie czasu przejazdu nastąpi na przystanku „Siedlice Pętla”.

Na czas trwania biegu nieczynne będą przystanki: „Siedlice”, „Siedlice Las”, „Police Osiedle Chemik”, „Police Wyszyńskiego”, „Police PCK”, „Police Piłsudskiego Rondo”, „Police Szpital”, „Police MOK”, „Police Dworzec”, „Police Grunwaldzka”, „Police Rynek”.

Linia autobusowa 107 – będzie jeździć na trasie: Plac Rodła – Police Klub Nauczyciela (przystanek wspólny z linia 102), następnie nawrót przez teren zajezdni autobusowej SPPK. W kierunku „Placu Rodła” linia będzie kursować od przystanku „Police PCK” i dalej swoją trasą zgodnie z rozkładem jazdy.

Na czas trwania biegu nieczynne będą przystanki: „Police Osiedle Chemik”, „Police Wyszyńskiego”, „Police Wyszyńskiego Polana”.

oprac. (mj)