Lekkoatletyka. Korona z medalami mistrzostw Europy

Oskar Gołębiowski okupił złoty medal i dwa rekordy złamanym obojczykiem... Fot. Ryszard PAKIESER

Przez tydzień na szczecińskim stadionie im. Wiesława Maniaka rozgrywane były 11. Mistrzostwa Europy Niesłyszących w Lekkoatletyce i 5. Mistrzostwa Europy Niesłyszących Juniorów w Lekkoatletyce, a współorganizatorem udanej imprezy był Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona.



Sporo sukcesów osiągnęli reprezentanci Korony, a spośród seniorów najbardziej zadowolony może być Rafał Władysław Nowak, który w biegu na 3000 metrów z przeszkodami wywalczył złoty medal. Srebrne krążki wywalczyli szczecinianie w sztafetach: 4x400 metrów mix (Martyna Boguszewicz i Mateusz Borowski), 4x100 metrów mężczyzn (Daniel Kowalik i Mateusz Borowski), 4x400 metrów mężczyzn (Daniel Szyszkowski i Mateusz Borowski) oraz 4x400 metrów kobiet (Martyna Boguszewicz i Sara Plewczyńska). W finale na 5000 metrów Małgorzata Mejka zajęła 4. lokatę, Monika Nowak - 5. pozycję, a Agata Kosztowny - 7. lokatę. W biegu na 400 metrów przez płotki Damian Szyszkowski zajął 4. miejsce. W biegu na 200 metrów kobiet najmłodsza lekkoatletka Martyna Boguszewicz i zajęła 6. miejsce (w eliminacjach wywalczyła II lokatę, a Sara Plewczyńska była czwarta i nie awansowała do finału). Szóste lokaty wywalczyli także Natalia Nowaczyk (skok w dal) i Rafał Władysław Nowak (5000 metrów). W biegu na 800 metrów Paweł Bondaruk zajął 7. miejsce. Jeśli chodzi o reprezentantów spoza grodu Gryfa, to trzeba wspomnieć o Oskarze Gołębiowskim, który w biegu na 200 metrów został mistrzem Europy oraz podwójnym rekordzistą, a po dobiegnięciu do mety upadł i ... złamał obojczyk.

We współzawodnictwie juniorów w biegu na 400 metrów Paulina Golinska została wicemistrzynią Europy. Srebro wywalczyła także polska sztafeta 4x400 metrów mix (Paulina Golinska i Paweł Bondaruk). W biegu na 100 metrów Martyna Boguszewicz zdobyła brązowy medal, a Aniela Kortas była ósma. W skoku w dal Natalia Maciejewska zajęła 7. pozycję, a w biegu na 200 metrów Paulina Golinska była ósma.

- Zakończenie imprezy jest trudniejsze od uroczystego otwarcia, ponieważ coś się zakończyło i już się nie dzieje - powiedział po ceremonii podsumowującej zawody Marek Miśków, prezes Korony, współorganizatora mistrzostw. - Pierwszy raz w historii naszego klubu zorganizowane były w Szczecinie mistrzostwa tej rangi, których głównym organizatorem był Polski Związek Sportu Niesłyszących. Całość imprezy poprowadził dyrektor techniczny lekkoatletyki Europejskiej Federacji Sportu Głuchych, czyli European Sport Deaf Organisation, Dietmar Marschner. Towarzyszył też nam sekretarz Europejskiej Federacji Sportu Głuchych Oto Pansky. Wszystkie państwa, w sumie 21: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania no i oczywiście jako gospodarz wydarzeń Polska, były zadowolone z organizacji imprezy, oficjele chwalili poziom organizacji, nie było żadnych zastrzeżeń, więc stwierdzam że impreza była bardzo udana. Cieszy mnie również wysoka nota od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz z Europejskiej Federacji Sportu Głuchych. W sumie startowało 220 zawodników i przyjechało 60 oficjeli. Polska w klasyfikacji medalowej zajęła 3. miejsce i zdobyliśmy w sumie 25 medali, w tym 4 złote, 15 srebrnych oraz 6 brązowych. Pierwsze miejsce przypadło Ukrainie z 13 złotymi medalami, a drudzy Niemcy z 5 złotymi medalami w sumie krążków uzbierali mniej niż my, bo tylko 9.

W trakcie mistrzostw czynna była wystawa dotycząca 100-lecia sportu niesłyszących w Polsce, z której dowiedzieliśmy się, że igrzyska niesłyszących mają niemal tak długą historię jak nowożytne igrzyska olimpijskie, natomiast „ciche" mistrzostwa Europy i świata zaczęły być organizowane trochę później. W środowisku niesłyszących bardzo silne są tradycje patriotyczne i przykładowo podczas II wojny światowej wielu zawodników walczyło w Ruchu Oporu, głównie w Armii Krajowej, a podczas Powstania Warszawskiego jeden z plutonów składał się w komplecie z głuchych. Ciekawostką jest fakt, że nikt z nich nie zginął i jedynie dwóch zostało rannych, o czym opowiadał nam piszący książki o tej tematyce Adam M. Szulc z Bydgoszczy.

- Jako trener i koordynator do spraw organizacyjnych rozgrywanych w Szczecinie mistrzostw Europy mogę powiedzieć, że to jedne z najważniejszych sportowych wydarzeń na Starym Kontynencie - stwierdził występujący w podwójnej roli szkoleniowiec szczecińskiego klubu i reprezentacji Polski Rafał Śliwka. - Gospodarzem tegorocznej edycji był stadion lekkoatletyczny imienia Wiesława Maniaka i mieliśmy nie tylko duże wydarzenie sportowe dla osób niepełnosprawnych niesłyszących, lecz także wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, więc było dużo stresów i pracy. Jestem bardzo dumny, że polscy lekkoatleci zdobyli 25 medali. Pobite zostały wartościowe rekordy Europy oraz rekordy mistrzostw Europy czy świata. Dziękuję wspaniałym wolontariuszom z naszej Korony, MKS Kusego Szczecin oraz UKS MKL-u Szczecin. Wspierali nas mocno Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Gmina Miasto Szczecin, Pomorze Zachodnie, Demant, Fundacja William Demant, Enea Operator, Fundacja ENEA, Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A., Fundacja PKO Banku Polskiego, KIA Polmotor SPORT TO MY, Lidl i Firma Bonnum - Artykuły Reklamowe, APO Artur Pokorski – Mc’Donald MPT STANRO Spółka z o.o. Udało się pozyskać środki finansowe oraz rzeczowe na organizację wydarzenia dzięki wsparciu tych sponsorów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Warto wspierać takie wydarzenia, które integrują sportowców niesłyszącymi na całym świecie.

(mij)