Koszykówka. Zwycięstwo PGE Spójni w FIBA Europe Cup

Fot. Facebook PGE Spójnia

PGE Spójnia Stargard w drugiej kolejce FIBA Europe Cup pokonała rumuński zespół FC Arges Pitesti. Bohaterem meczu był Luther Muhammad, który zagrał z ponad 50-procentową skutecznością.

PGE Spójnia Stargard - FC Arges Pitesti 65:62 (19:15, 13:10, 19:19, 14:18)

PGE Spójnia: Muhammad 20, Cooper 14, Langović 13, Yam 7, Kowalczyk 5, Martinez 4, Krużyński 2, Słupiński 0, Kikowski 0, Gordon 0



Trochę lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy uzyskali przewagę dzięki akcjom Aleksandara Langovicia i Luthera Muhammada. Zespół z Rumunii potrafił doprowadzić do remisu po zagraniu Austina Price’a, ale po trafieniu Sebastiana Kowalczyka po 10 minutach było 19:15. W drugiej kwarcie rywale zbliżali się na dwa punkty, ale trwało to krótko. Stargardzianie starali się kontrolować wydarzenia na parkiecie, w czym pomagał przede wszystkim wcześniej wspomniany Muhammad. Dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 32:25.

W trzeciej kwarcie Austin Price i Zachary Smith zmniejszali straty do gospodarzy. Talon Cooper wraz z Lutherem Muhammadem szybko opanowali jednak sytuację. Po trafieniu Aleksandara Langovicia po 30 minutach było 51:44. Kolejną część meczu ekipa z Pitesti rozpoczęła od serii 12 zdobytych punktów. Teraz to drużyna trenera Andreja Urlepa musiała gonić wynik. Do remisu dość szybko doprowadził Langović. Spotkanie już do końca było wyrównane. Po trójce Sebastiana Kowalczyka na minutę przed końcem stargardzianie wrócili na prowadzenie. Później rzuty wolne dołożył Muhammad i PGE Spójnia zwyciężyła 65:62.

Po tym meczu stargardzianie awansowali na pozycję wicelidera grupy E. Liderem jest pogromca PGE Spójni z pierwszej kolejce CSM CSU Oradea, która w środę pokonał estoński BC Parnu Sadam 84:72. (woj)