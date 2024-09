Koszykówka. Zaczyna się wielkie granie Kinga

Andrzej Mazurczak i Aleksander Dziewa zagrają razem w Kingu. Fot. Ryszard PAKIESER

Po trzech i pół miesiąca od finału play-off King w weekend oficjalnie rozpocznie nowy sezon. Na początek wicemistrza Polski czeka w Radomiu turniej o Superpuchar, klika dni później inauguracyjny mecz Ligi Mistrzów w Netto Arenie, a 4 października w Wałbrzychu otwarcie nowego sezonu Orlen Basket Ligi.

Po raz pierwszy w historii w rywalizacji o Superpuchar Polski zagrają cztery drużyny. Wcześniej było to jedno spotkanie bezpośrednio przed rozpoczęciem nowego sezonu. Teraz o Superpuchar zagrają zdobywca Pucharu Polski Legia Warszawa, mistrz Polski Trefl i dwaj kolejni medaliści Orlen Basket Ligi King Szczecin i WKS Śląsk Wrocław. W hali w Radomiu rozegrane zostaną trzy mecze - w sobotę dwa półfinały, a w niedzielę finał o trofeum im. Adama Wójcika. Rywalizacje o Superpuchar King rozpocznie w sobotę o godz. 15.30 meczem z Treflem. To właśnie z ekipą z Sopotu King wygrał przed rokiem spotkanie o Superpuchar, a 16 czerwca przegrał decydujący mecz finału play-off. Oba zespoły przed kilkoma dniami zagrały też sparing, który szczecinianie wygrali 92:68.

Przedsezonowe sprawdziany pokazały, że przebudowany w ostatnich miesiącach King będzie bardzo mocny. Szczecinianie przegrali tylko jeden sparing, a w pozostałych zaprezentowali nie tylko imponującą skuteczność, ale też dominację pod tablicami.

- Myślę, że wyciągnęliśmy wnioski po grze w Basketball Champions League i w finałowych spotkaniach z Treflem Sopot. Tam ten brak atletyzmu był mocno widoczny. Rywale skrzętnie to wykorzystywali. Teraz poszliśmy w nieco innym kierunku w kontekście budowania składu. Mam nadzieję, że będzie to słuszny kierunek. Mamy na pewno więcej atletyzmu. Jestem zadowolony z konstrukcji składu i z jakości zawodników, których udało nam się latem podpisać. Zobaczymy, co przyniesie sezon. Jestem podekscytowany zbliżającymi się rozgrywkami w Orlen Basket Lidze i Basketball Champions League - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

Nową jakość Kinga pod koszem ma dać duet Aleksander Dziewa-Chad Brown. Pozyskanie przez klub ze Szczecina reprezentanta Polski to jeden z najgłośniejszych transferów Orlen Basket Ligi

- Czasami duże transfery wychodzą z przypadku. Początkowo w ogóle nie rozważaliśmy takiego transferu. Myślałem, że Olek dalej będzie grał poza Polską. Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się zmieniać. W klubie przedyskutowaliśmy ten temat i wspólnie ustaliliśmy, że chcemy o niego powalczyć, mimo że mieliśmy na radarze kilku innych wysokich graczy. Olek ma dużo jakości i na pewno będzie naszym ważnym zawodnikiem. Może grać na obu pozycjach podkoszowych i grać razem z Chadem Brownem. Dobrze się ze sobą dogadują na i poza boiskiem. Razem trenują, razem są w pokoju na wyjazdach. Brown ma duży atletyzm. Może poskakać po głowach rywal i kończy akcje podobnie do Phila Fayne’a. Uważam, że to jest zawodnik, który w każdym meczu dostarczy nam 10 i więcej zbiórek, niezależnie od tego, czy będzie grał 20 czy 30 minut. To jest jego ogromny atut - komplementuje nowych graczy podkoszowych Arkadiusz Miłoszewski.

Pierwszym sprawdzianem Dziewy i Browna, ale też kilku innych nowych gracz Kinga, będzie turniej o Superpuchar, ale już 1 października wicemistrz Polski zainauguruje Ligę Mistrzów. W Netto Arenie zmierzy się z Aliagą Petkimspor. Turecki klub w finale eliminacji Ligi Mistrzów pokonał grecki PAOK 79:69 i dołączył do grypy B, w której oprócz Kinga zagrają jeszcze belgijska Filou Oostende i hiszpańska Unicaja.

Przed rokiem King odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. W tegorocznej Lidze Mistrzów zagrają 32 drużyny, podzielone na 8 grup. Z każdej z grup najlepsze zespoły awansują do kolejnej rundy, a drużyny z miejsc 2-3 zakwalifikują się do fazy play-in. Zwycięzcy play-in uzupełnią stawkę w 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Koszykarski maraton z ostatnich dni września i pierwszych października Kinga zakończy w piątek w Wałbrzychu. Pojedynek z beniaminkiem Górnikiem będzie meczem otwarcia nowego sezonu Orlen Basket Ligi.

(woj)