Koszykówka. King ograł mistrza, PGE Spójnia Legię

Niezwykle obiecująco wypadły sparingowe sprawdziany Kinga i PGE Spójni. Szczecinianie ograli w Sopocie najpierw mistrza Polski Trefl, a następnie w Gdyni Arkę. Stargardzianie tym czasem pokonali Arrivę Toruń i Legię Warszawa prezentując w obu meczach najlepsza od tygodni skuteczność. Sezon ligowy startuje za niespełna dwa tygodnie.

Dla Kinga mecz w Sopocie był małym rewanżem za ubiegłoroczny finał rozgrywek. Szczecinianie pokazali moc pod tablicami zbierając 38 piłek i grając na 50-procentowej skuteczności rzutowej pokonali mistrza Polski Trefl różnicą 24 punktów.

Trefl Sopot - King Szczecin 68:92 (15:20, 28:21, 16:27, 9:24)

King: Żołnierewicz 17, Myers 14, Woodard 14, Nicholson 13, Dziewa 12, Wójcik 6, Brown 6, Kostrzewski 6, Mazurczak 4

Dzień później szczecinianie rozegrali skrócony do trzech kwart sparing z Arką Gdynia. Tym razem zaimponowali ponad 58-procentową skutecznością z gry i 35 zbiórkami, a w 30 minut zdobyli 79 punktów.

Arka Gdynia - King Szczecin 55:79 (16:24, 16:30, 23:25)

King: Woodard 16, Nicholson 11, Dziewa 9, Żołnierewicz 9, Kostrzewski 9, Mazurczak 8, Wójcik 7, Myers 6, Brown 4

PGE Spójnia rozegrała mecze kontrolne z Arrivą Toruń i Legią. W obu meczach podopieczni trenera Urlepa zaprezentowali dobra skuteczność i zdobyli średnio po 100 punktów. To zdecydowany postęp w porównaniu do wcześniejszych sprawdzianów, w których Spójnia nie dobijała nawet do 70 punktów. Na lidera stargardzkiej drużyny wyrasta Muhammad, który zdobył w tych dwóch meczach blisko 50 punktów.

Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard 76:103 (13:25, 26:29, 24:24, 13:25)

PGE Spójnia: Muhammad 29, Krużyński 14, Martinez 12, Słupiński 10, Gordon 9, Cooper 9, Kowalczyk 7, Yam 6, Langović 4, Wojdak 3

Arriva Polski Cukier Toruń - PGE Spójnia Stargard 59:98 (22:24, 12:23, 10:26, 15:25)

PGE Spójnia: Muhammad 17, Słupiński 13, Langović 12, Martinez 11, Kowalczyk 9, Krużyński 9, Gordon 8, Kikowski 7, Cooper 6, Yam 3, Wojdak 3. (woj)