Koszykówka. Udeza zastąpił Fayne w Kingu

Amerykański koszykarz podpisał z Kingiem roczną umowę. Fot Facebook Morris Udeze

Morris Udeze będzie nowym podkoszowym koszykarzem w zespole Kinga Szczecin. Amerykanin podpisał z mistrzem Polski roczną umowę. To pierwszy nowy zagraniczny zawodnik zakontraktowany w szczecińskiej ekipie.

Po tym, jak z Kingiem rozstał się najbardziej energetyczny gracz Energa Basket Ligi Phil Fayne, który podpisał kontrakt z grającym w lidze portugalskiej FC Porto, było jasne, że King musi szukać nowego centra. Wybór padł na 24-letniego Udeze. Mierząc 205 centymetrów wzrostu po raz pierwszy zagra w Europie.

- Cieszymy się bardzo, że pozyskaliśmy Morrisa do naszego zespołu. To młody, bardzo obiecujący zawodnik. Świetniegrał na uczelni. To, co mi zaimponowało w jego grze to fakt, że jest bardzo silny, bardzo mobilny. Widowiskowość jego akcji stoi na wysokim poziomie. To jest taki profil gracza, jakiego szukaliśmy. Wiemy, że zawodnicy, którzy pokazali się już w Europie i grają na tej pozycji są bardzo, ale to bardzo drodzy. Myślę, że Morris będzie ulubieńcem kibiców, że będzie świetnie się prezentował. Wiem, że będzie grał z dużą energią. Już ja zrobię wszystko, aby tak było. Bardzo chcę mu pomóc z zaadaptowaniem się do europejskiej koszykówki. Cieszymy się, że dołącza do Watahy. Nie mogę się doczekać pierwszych treningów - mówi trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski.

Morris Udeze grał dotychczas w lidze uniwersyteckiej w ekipach Wichita State Shockers i News Mexico Lobos. W obu drużynach notował średnio dwucyfrowe zdobycze punktowe i nawet 10 zbiórek na mecz. W trakcie tych wakacji trenował wraz z zespołem Los Angeles Lakers, ale nie został wybrany w Drafcie NBA 2023.

- Chcę pomóc drużynie wygrać, jak najwięcej meczów w Lidze Mistrzów oraz Orlen Basket Lidze. Będę gotowy do ciężkiej pracy. Chcę grać twardo. Kibicom chcę przekazać tylko tyle, że zrobię wszystko, aby byli ze mnie dumni - mówił po podpisaniu kontraktu Morris Udeze.

Amerykański środkowy jest pierwszym nowym amerykańskim graczem Kinga, ale umowy przedłużyło już kilku graczy z mistrzowskiego składu. Jako pierwszy podpisał kontrakt Andy Mazurczak, a wkrótce jego śladem poszedł także Tony Meier, Zac Cuthberston. W składzie pozostaną także Kacper Borowski, Filip Matczak i Maciej Żmudzki. Do składu dołączył też grający w ubiegłym roku w I lidze Artur Łabinowciz.

(woj)

