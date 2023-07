Koszykówka. Tony Meier zostaje w Kingu

Fot. Ryszard Pakieser

Tony Meier przedłużył na dwa lata kontrakt z Kingiem. Amerykański skrzydłowy trafił do szczecińskiej drużyny przed rokiem i był kluczowym zawodnikiem w walce o mistrzostwo Polski. Prezentował fenomenalną formę. Był najczęściej i najskuteczniej rzucającym za trzy punkty koszykarzem całej Energa Basket Ligi.

Meier zagrał w 45 meczach Wilków Morskich w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Rozegrał ponad 1140 minut. W tym czasie zdobył 569 punktów i trafił 94 trójki, prezentując w tym elemencie 46-procentową skuteczność.

- Tony Meier, to firma sama w sobie. Tony pokazał, szczególnie w końcówce sezonu, w tych meczach play-off, że jest głównym filarem naszego zespołu. To doświadczenie, które ma było nam bardzo potrzebne przy naszym młodym zespole. On gwarantuje jakość. Jakość na treningach i meczach. Cieszę, że Tony dalej będzie Wilkiem Morskim ze Szczecina - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

Meier ma spore doświadczenie. Nadchodzący sezon będzie dla niego piątymi rozgrywkami spędzonymi w Polsce. Amerykanin występował już także w Basketball Champions League i zagra w niej w tym sezonie ponownie z Kingiem.

- To świetne uczucie móc wrócić do Szczecina. Przyznam szczerze, że po podpisaniu umowy poczułem ulgę. Cieszę się, że zostaję w drużynie, w której będzie Andy Mazurczak i trener Arkadiusz Miłoszewski. Świetnie się znamy i będziemy mogli pracować nad kolejnymi wielkimi rzeczami. Za nami świetny rok. Zostaję w Kingu na dwa kolejne sezony. To wielka sprawa dla całej mojej rodziny. Jesteśmy podekscytowani, a ja jestem gotowy do pracy. To świetnie, że klub postawił na zatrzymanie kluczowych graczy. Mam nadzieję, że kibice to dostrzegą i nadal będą nas mocno wspierać. Tak, jak robili to w końcówce mistrzowskiego sezonu. Postaramy się powtórzyć ten sukces, a nawet pójść o krok dalej, bo wiemy, że zagramy w Lidze Mistrzów. Znowu chcemy wygrać, jak najwięcej meczów dla Kinga Szczecin - mówi Tony Meier. (woj)