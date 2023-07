Koszykówka. King poznał rywali w Lidze Mistrzów

King czekają w nowym sezonie występy na krajowych i europejskich parkietach. Fot. Ryszard Pakieser

Grecki AEK Ateny, niemiecki MHP Riesen Ludwigsburg i włoskie Dinamo Sassari będą grupowymi rywalami Kinga w debiutanckim sezonie w koszykarskiej Lidze Mistrzów.

Wszyscy rywale mistrza Polski mają już doświadczenie w na parkietach Ligi Mistrzów. AEK to ćwierćfinalista ubiegłorocznej edycji rozgrywek. Ekipa z Ludwigsburgu w ostatnim sezonie odpadła w 1/16 finału. Półfinalista ligi włoskiej Dinamo Sassari największy sukces w Lidze Mistrzów odniósł przed sześcioma laty, gdy wystąpił w ćwierćfinale.

King ma już przetarcie na europejskich parkietach. W minionym sezonie występował w ENBL i dotarł w tych rozgrywkach do turnieju finałowego. Liga Mistrzów to jednak zupełnie inna ranga niż wspomniany ENBL. Przekonały się o tym w ostatnich trzech sezonach polskie zespoły. Legia i Stal wygrały tylko po jednym z sześciu spotkań grupowych, a w edycji 2020/2021 Polski Cukier Start przegrał wszystkie sześć spotkań.

W kwalifikacje do Koszykarskiej Ligi Mistrzów zagra tymczasem Legia Warszawa. Ekipa ze stolicy wystąpi w trzecim turnieju kwalifikacyjnym i o miejsce w fazie grupowej powalczy na początek z lepszą drużyną pary Fribourg Olympic (Szwajcaria) - Caledonia Gladiators (Wielka Brytania).

Kwalifikacje do Ligi Mistrzów rozstrzygną się do 1 października, a sezon zasadniczy wystartuje 17 października. 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Zwycięzcy grup awansują do kolejnej fazy grupowej, natomiast ekipy z miejsc 2-3 zagrają w formule play-in. Ćwierćfinały zaplanowane są na kwiecień 2024 roku, a turniej Final Four na maj.

(woj)