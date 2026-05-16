Sobota, 16 maja 2026 r. 
Koszykówka. Spójnia bliżej podium I ligi

Data publikacji: 16 maja 2026 r. 22:19
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2026 r. 22:53
Koszykarze stargardzkiej Spójni wygrali pierwszy mecz o 3. miejsce w I lidze. Choć to tylko rywalizacja o prestiż, lecz pierwsze zwycięstwo po trzech porażkach z ŁKS-em, daje pozytywny impuls.

I liga koszykarzy: SKS LULIMPEX Starogard Gd. - PGE SPÓJNIA Stargard 94:102 (24:13, 23:34, 19:19, 28:36)

SPÓJNIA: Jakub Karolak 27, Paweł Kikowski 18, Igor Wadowski 18, Wojciech Czerlonko 17, Wiktor Rajewicz 9, Aleksander Jęch 5, Jarosław Mokros 4, Paweł Kopycki 2, Ilja Gromows 2, Bartosz Góralski

Spójnia przegrywała przez pierwsze 20 minut. Fatalna była w wykonaniu Stargardzian zwłaszcza pierwsza kwarta. Potem podopieczni trenera Marka Popiołka odrabiali straty, a w III odsłonie wyszli na 4-punktowe prowadzenie. Pokaz siły Spójnia pokazała w ostatniej kwarcie. Wprawdzie gospodarze odskoczyli jeszcze na sześć oczek, ale finisz Spójni był piorunujący i goście zakończyli spotkanie wygraną z dorobkiem ponad stu punktów. Mecz sezonu rozegrał Karolak trafiając 8 z 12 rzutów z gry. 

Decydujący o 3. miejscu rewanżowy pojedynek rozegrany zostanie w sobotę 23 maja o godz. 16 w Stargardzie. (woj)

