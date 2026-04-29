Koszykówka. Spójnia w półfinale

PGE Spójnia jako ostatnia ekipa awansowała do półfinałów pierwszoligowych play-off. W piątym meczu pokonała Deckę Pelplin, ale aby myśleć o powrocie do PLK musi jeszcze wyeliminować dwóch kolejnych rywali.

PGE Spójnia Stargard - Decka Pelpin 93:78 (22:15, 31:25, 23:25, 17:17)

PGE Spójnia: Karolak 17, Czerlonko 17, Wadowski 13, Ray 13, Rajewicz 12, Mokros 8, Gromovs 7, Kikowski 4, Kopycki 2

Zmagania w ćwierćfinale miały dwa nieoczekiwane zwroty. PGE Spójnia przegrała najpierw drugi mecz w Stargardzie, a potem kolejne spotkanie w Pelplinie. Kiedy już trzy pozostałe zmagania ćwierćfinałowe dobiegły końca, Stargardzianie dalej musieli walczyć o półfinał.

W środowym meczu przed własną publicznością pewnie udowodnili swoją wyższość. Zagrali na dobrym poziomie od początku meczu. Wygrali zdecydowanie dwie pierwsze kwarty, a w trzeciej prowadzili już 25 punktami. Gospodarze zagrali z ponad 46-procentowa skutecznością z gry i trafili 12 „trójek”.

Półfinałowym rywalem PGE Spójni będzie ŁKS Łódź. (woj)

