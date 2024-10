Trwa liczenie wiernych w kościołach

Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

W niedzielę, 13 października odbywa się doroczne liczenie katolików uczestniczących w mszy św. i przystępujących do komunii św. Badanie odbywa się we wszystkich parafiach kraju.

Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W tym roku, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) odbędzie się w niedzielę, 13 października – poinformowała archidiecezja warszawska.

W 2022 roku wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wyniósł 29,5 proc., zaś communicantes (osób przystępujących do komunii św.) 13,9 proc. - wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 proc., zaś communicantes o 1 proc. W 2021 r. wskaźnik dominicantes wynosił 28,3 proc., a wskaźnik communicantes wynosił 12,9 proc.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

Copyright