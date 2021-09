Koszykówka. Ogniwo przegrywa inauguracyjny mecz

Koszykarze drugoligowego Ogniwa Szczecin pod wodzą trenera Zbigniewa Majcherka zainaugurowali sezon wyjazdowym meczem z AZS UMK Transbruk Toruń. Pomimo wyrównanego spotkania szczecinianie musieli uznać wyższość rywali przegrywając 65:60.

Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana, bowiem obie drużyny zakończyły ją z 17 punktami na koncie. W drugim fragmencie gry gospodarze wypracowali sobie przewagę, która w najwyższym momencie sięgała aż 14 punktów. Ogniwo zniwelowało straty do zaledwie trzech punktów przed długą przerwą, a w trzeciej kwarcie doprowadziło nawet do remisu. Ostatnia kwarta przebiegała pod dyktando drużyny AZS, który poza chwilowym remisem nie oddała prowadzenia już do końca meczu.

Najlepszym zawodnikiem w Ogniwie był Karol Pytyś, który zanotował 23 punkty, miał 15 zbiórek i 4 bloki. Udany powrót do drużyny zaliczył Aleksander Wiśniewski z 16 punktami, 3 zbiórkami i 2 asystami.

Wpływ na wynik meczu mogły mieć braki kadrowe Ogniwa, ponieważ drużyna ze Szczecina przyjechała na ten mecz w dziewięciu zawodników, z czego tylko pięciu zdobywało punkty, a finalnie rezerwowi zdobyli tylko cztery punkty. Sporym problemem były też straty, których szczecinianie popełnili aż 25 - dwa razy więcej niż przeciwnicy.

Za tydzień w sobotę Ogniwo będzie miało szansę się zrehabilitować w meczu na własnym parkiecie z AMW Asseco Arka II Gdynia.

(MS)